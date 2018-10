Ministro Larraín: desafío de Chile es convertirse en centro financiero regional

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, expuso esta mañana en el XXIII Congreso de Finanzas y Negocios Confyn 2018 organizado por Icare, en el que enfatizó el desafío de convertir a Chile en un centro financiero regional y posicionarlo como exportador de servicios de clase mundial.

El titular de Hacienda explicó que para cumplir con este objetivo es necesario avanzar en dos etapas. Primero, ser un polo financiero en América Latina, y, segundo, emular el éxito que han tenido otros países para que sus sectores financieros sean de clase mundial.

“Queremos que las empresas vengan a hacer sus emisiones, a captar fondos en Chile y que podamos administrar fondos desde Chile para terceros. En todas esas áreas tenemos ventajas. No en vano, la tasa de interés a diez años de los papeles del Banco Central está estable desde comienzos de año, mientras que el bono del Tesoro de Estados Unidos ha aumentado 80 puntos base. Esto ocurre porque tenemos un mercado financiero profundo con muchos actores que le dan liquidez”, señaló la autoridad.

A modo de ejemplo, el titular de Hacienda se refirió al caso de Singapur, país que en 15 años aumentó en más de seis veces sus exportaciones financieras y la participación de este sector aumentó en 3 puntos del PIB.

“En Chile, las exportaciones de servicios financieros ascienden a US$456 millones, lo que representa un 4,52% de las exportaciones de servicios, aún muy por debajo de importantes centros regionales del mundo”, advirtió Larraín.

La autoridad agregó que “si en los próximos 15 años la participación del sector financiero como porcentaje del PIB aumentara la mitad de lo que creció en Singapur, el empleo en el sector se triplicaría”.

El ministro de Hacienda dijo que convertir a Chile en un centro financiero regional es un tema prioritario y que se está avanzando en distintos frentes. A nivel de iniciativas de ley, algunas de las más relevantes son la modernización de la legislación bancaria, recientemente aprobada por el Congreso; el proyecto de datos personales, que se encuentra en discusión en la Comisión de Constitución del Senado; y el proyecto sobre ciberseguridad anunciado en el marco del ChileDay en Londres.

Larraín precisó que también hay cambios que no requieren de ley. “Por ejemplo, en el caso del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), éste no ha tenido el despegue suficiente y estamos buscando las razones, que muchas veces son administrativas; por ende, en varios casos no se necesitan ajustes legales”, sostuvo.

Durante su exposición en Icare, el titular de Hacienda analizó en detalle el escenario externo, partiendo por las últimas proyecciones del FMI que redujeron a la baja las estimaciones para el crecimiento mundial en 2018, de 3,9% a 3,7%.

En ese contexto, la autoridad destacó la resiliencia de la economía chilena. “A pesar de las turbulencias externas, Chile registró una de las mayores revisiones al alza en el crecimiento del PIB 2018 en Latinoamérica”, dijo el ministro Larraín, quien reiteró que Chile ha experimentado tres alzas en su proyección de crecimiento durante 2018 en un periodo de seis meses.

El secretario de Estado agregó que la cartera está avanzando en varias medidas para impulsar un crecimiento económico sostenible y, entre ellas mencionó el proyecto de Modernización Tributaria (MT), con el que el PIB se aceleraría al menos en 0,6 puntos extras al año durante la próxima década.

Puntualmente, sobre la inversión dijo que se estima que la MT aumentará la tasa de crecimiento de la inversión entre 2,0% a 2,8% promedio durante 2019 a 2030.