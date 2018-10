Rodrigo Valdés y reforma tributaria de Piñera: "Es economía vudú"

Una dura crítica realizó el ex ministro de Hacienda Rodrigo Valdés a los contenidos del proyecto de Modernización Tributaria que impulsa el Gobierno.

En un seminario realizado en la UAI, Valdés señaló que “la reforma sobreestima ingresos y subestima gastos y se salta olímpicamente cambios tributarios que cuestan mucha plata. Es economía vudú”

Desde esa perspectiva agregó que “la recaudación de la reforma no parece neutral” y que lo lógico hubiese sido que el proyecto se hubiese presentado después de conocer los resultados de la Operación Renta y no antes.

Valdés agregó que “3/4 de las empresas en Chile venden menos de $ 600 mil al mes. No las pongamos en la discusión de la integración. Veamos a quién beneficia la integración, que cuesta plata. Es hora de tomarse en serio la discusión”, enfatizando que los cambios propuestos tienen costos que deben ser compensados.

“Nunca entendí por qué se sacó de la discusión sobre la rebaja del impuesto a las empresas”, agregó.

Respecto del impacto en inversión, coincidió con el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, José de Gregorio, señalando que “el efecto macro está sobrevalorado”.

En términos más políticos, Valdés dijo sentirse libre de opinar respecto de la reforma anterior.

“Me siento con más libertad. Yo no era partidario de la reforma original del 2014. Solo me tocó implementarla en 2018 pero funcionó. Siempre he defendido la desintegración como el sistema más simple”.

Por su parte, la asesora tributaria del Ministerio de Hacienda, Carolina Fuensalida concentró su exposición en la idea de que “no estamos usando a las pymes como caballito de batalla para defender el proyecto” y que “me parece injusto que se hable solo de integración y de la norma antielusión. El proyecto es una modernización”.