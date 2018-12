Presidente Piñera: “Vamos a recuperar el tiempo perdido y poner la economía en marcha”

El Presidente de la República, Sebastián Piñera salió a defender su gestión en materia económica y las cifras de crecimiento ante las críticas que hay de la oposición y que dicen que los beneficios no están llegando a todos los sectores.

Mientras participaba de la conferencia “Chile en Marcha: un análisis del camino al desarrollo” a la cual asisten destacadas personalidades del mundo económico de distintas partes del mundo afirmó que hay que mirar con profundidad la situación del país antes de decir que el crecimiento no llega.

“Mucha gente dice este crecimiento está muy bien, pero no está llegando, yo me pregunto quién está comprando las viviendas que han permitido un record de ventas de viviendas en nuestro país, quién está comprando los automóviles que han permitido un récord de venta. Esa idea de que la economía está bien, pero las personas están mal es algo de la cual hay que mirar con mucha profundidad. Lo que puede pasar es que la distribución no esté bien”, afirma el Mandatario.

“Vamos a lograr una recuperación muy importante para el crecimiento potencial en dos factores muy importantes; la inversión que sólo cayó en los últimos cuatro años, este año va a crecer entorno al 6%. Y la productividad que sólo cayó en los últimos cuatro años este año va a crecer entorno al 1,8%”.