Financial Times asegura que Michelle Bachelet “encajaría perfecto” en la presidencia del Banco Mundial

Desde que Michelle Bachelet terminó su segundo periodo presidencial en Chile, su nombre ha sonado en varias partes como la carta ideal para grandes puestos, es esta ocasión, fue destacada por una columna publicada en el “Financial Times” como una de las mejores opciones para asumir la presidencia del Banco Mundial.

Luego de que el presidente, Jim Yong Kim, anunció su renuncia el pasado lunes, para dejar el mando en febrero, varios han sido los nombres que han sonado para asumir el cargo.

Kevin Gallagher, profesor y director del Centro de Políticas de Desarrollo Global de la Universidad de Boston, enfatizó que el nuevo presidente de la entidad internacional “necesita ser un líder reconocido a nivel global y con un fuerte historias de desarrollo”.

Los nombres que suenan más fuerte para el cargo son, según Gallagher, Nelson Barbosa, el ex ministro de Finanzas de Brasil y Justin Yifu Lin, el ex economista jefe del Banco Mundial y el primero en ocupar dicho cargo siendo de nacionalidad china”.

En esta misma tónica, fue que aprovechó de referirse a la ex presidenta, e indicó que “Michelle Bachelet, ex presidenta de Chile y ex directora ejecutiva de ONU Mujeres, encajaría perfecto”.

También se encuentra el codirector del Banco de la República, el economista, José Antonio Ocampo y presidente del Comité de Políticas de Desarrollo de la ONU, quien es considerado para el medio británico Financial Times uno de los líderes reconocidos a nivel mundial por su sólido historial de desarrollo.