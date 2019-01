Macri visitará a Bolsonaro: la expectativa está puesta en una alianza comercial

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, visitará el miércoles a su par brasileño, Jair Bolsonaro, con el futuro del devaluado Mercosur en agenda y la expectativa de consolidar una alianza comercial entre las dos mayores economías de Sudamérica.

Será el primer encuentro entre ambos mandatarios, debido a la ausencia del argentino en la investidura de Bolsonaro el 1 de enero, aunque sí hubo diálogos telefónicos entre ellos.

Macri llegará el martes a las 21H00 locales (23H00 GMT) a Brasilia proveniente directamente de la Patagonia argentina, donde pasó tres semanas de descanso en familia, solo interrumpidas por algunas visitas protocolares y reuniones políticas.

“Es probable que la relación se centre en lo comercial porque en lo político las diferencias entre el ultraconservador Bolsonaro y el liberal Macri son enormes”, estimó el analista internacional Bruno Binetti, integrante de Inter-American Dialogue.

En un país en recesión y en año electoral en el que buscará su segundo mandato, Macri necesita afianzar la balanza comercial con su principal socio comercial, del que a su vez es tercer socio.

Argentina aspira a beneficiarse del crecimiento de Brasil, luego de que sus exportaciones al vecino cayeron de casi 76.000 millones de dólares en 2013 a 58.400 millones en 2018.

Brasil cerrará 2018 con una tímida mejora del PIB de 1,3%, tras una caída acumulada de casi 7% entre 2015 y 2016 y prevé crecer 2,5% en 2019.

Pero otros economistas opinan en cambio que la apertura de Brasil que impulsa Bolsonaro puede aumentar el impacto negativo sobre las empresas argentinas.

“Argentina tiene todo para perder. No solo por un Mercosur debilitado, incluso si no flexibiliza el acuerdo, si Brasil adopta una mayor apertura comercial las empresas argentinas serán castigadas por una competencia feroz de otros países, en particular asiáticos”, advirtió la economista Paula Español de Radar Consultora.

