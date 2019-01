¿Cómo se prepara el mercado laboral en el camino de la electromovilidad?

El camino hacia la electromovilidad es sin retorno y por eso el Ministerio del Trabajo está preocupado por capacitar mirando hacia el futuro.

Así lo hizo lo saber el ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg, y el subsecretario de la cartera, Fernando Arab, quienes visitaron los talleres de Metbus ubicados en Américo Vespucio para anunciar la creación de un curso de especialización sobre la materia para el primer semestre de 2019.

“No nos gusta cuando una empresa despide porque no capacitó a tiempo. Si ya sabemos como país que viene una revolución de los autos eléctricos, si en 20 años vamos a tener 5 millones de autos eléctricos que van a requerir mantención, queremos adelantarnos y el primer semestre de este año abriremos una línea de reconversión en electromovilidad, que va a ofrecer a los actuales mecánicos que amplíen sus conocimientos a través de cursos de Sence de entre 100 a 200 horas para que conozcan la tecnología y la forma de mantener estos autos.”, dijo.

Tras compartir con mecánicos de la empresa -que ya cuenta con más de 100 buses eléctricos operando en el Transantiago- la autoridad reveló que la necesidad de capacitar se hace cada día más urgente, ya que se estima que el 2046 Chile contará con 5 millones de vehículos eléctricos, además de la red completa del transporte público. “El futuro ya está aquí y lo enfrentamos con creatividad y capacitación. En la actualidad tenemos muy pocos mecánicos en el país que conozcan la tecnología de los autos eléctricos y tenemos que darle la oportunidad que se vayan preparando, que se vayan capacitando para mantener esa gran cantidad de nuevos autos electicos que habrán en el país”, señaló el ministro Monckeberg, quien también destacó le realización de una fecha de la Fórmula E en Santiago.

“El lanzamiento de estos cursos no solo dicen relación con la imperiosa necesidad de capacitación de nuestros trabajadores, sino que también con la adecuada reconversión que exigen los empleos del futuro”, destacó el subsecretario Fernando Arab.

“Los buses y los autos eléctricos en general serán muy relevantes en el transporte del futuro, por eso la necesaria capacitación y preparación de trabajadores en estas nuevas tecnologías son muy fundamentales para que esta industria siga creciendo de manera sustentable con el medio ambiente”, agregó Arab.

La ruta energética

Más de 50 mil mecánicos son los encargados de atender los cerca de 5.500.000 de vehículos que circulan por las calles y avenidas de nuestro país. Y aunque los eléctricos suman 550 en total, ya es tiempo de adelantarse y especializar a los trabajadores. “La ruta energética 2018 -2022 establece entre sus compromisos capacitar a 6.000 operarios (técnicos y profesionales) desarrollando competencias y habilidades en la gestión y uso sostenible de la energía, en el sector eléctrico, de combustibles y de energías renovables, certificando al menos a 3.000”, destacó el ministro.

Monckeberg valoró que haya instituciones de educación superior que ya entraron con todo en la electromovilidad, como la Universidad de Chile y el DuocUC. Respecto de este último, cabe destacar que durante el 2018 capacitó a 374 alumnos y el 2019 sumará 500 más en pregrado. “En marzo se abrirán las postulaciones al diplomado de movilidad eléctrica, donde la especialización estará orientada a la reparación, mantención y habilitación de motores eléctricos, además de clases de eficiencia energética”, dijo no sin antes enfatizar que no dejarán solos a los trabajadores: “junto a ellos enfrentaremos todos estos cambios tecnológicos Aquí no se trata del hombre o la máquina, aquí queremos que sea el hombre con la máquina. Esa es la combinación que se está requiriendo a nivel mundial y donde Chile debe liderar en Latinoamérica”.

Cabe recordar que varios países ya han anunciado que terminarán con la venta de vehículos a combustibles fósiles, como Dinamarca, Irlanda, Alemania y Holanda en el 2030, y España, Francia y el Reino Unido en 2040.