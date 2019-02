Gobierno llama a empleadores a respetar pagos de propinas

Entre 2017 y 2018 la Dirección del Trabajo recibió un total de 843 denuncias por incumplimiento del pago de propinas.

Es por esto que el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, realizó un llamado a cumplir la normativa que rige para quienes desempeñan labores en Restaurantes y bares.

Hay que mencionar que un 40% de las denuncias recibidas durante el periodo son de la región Metropolitana.

La autoridad mencionó que es importante que la “normativa actual se cumpla y que los empleadores no realicen descuentos que no corresponden o que retrasen su pago”

Entre las denuncias más frecuentes están: no dar cumplimiento a disposiciones legales referidas a las propinas, no entregar íntegramente los montos que dan los clientes, distribuir las propinas entregadas por clientes y no liquidar y enterar las propinas dadas por los consumidores mediante tarjetas de créditos.

El subsecretario Arab explicó que si bien el 10% de la propina es sugerida, cuando se paga con tarjetas o cheques el empleador está obligado a pagar la gratificación en un plazo máximo de 7 días.

El incumplimiento de la normativa tiene asociadas multas que van desde los $434.745 hasta $1.932.200, esto depende del número de trabajadores de la empresa.