Ministro del Trabajo defiende sistema alternativo de indemnización: "Ciertos sectores nunca van a respaldar ninguna iniciativa"

El ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg, defendió este viernes los cambios que propone el Gobierno al pago de indemnización por años de servicio.

El Ejecutivo propuso un sistema alternativo, con el cual el empleado recibiría medio mes de sueldo por año de servicio, a diferencia del actual que es de un mes por cada año con un tope de 11 sueldos.

La propuesta se aplicaría voluntariamente a contratos nuevos y pretende que el trabajador tenga la opción de indemnización a todo evento, es decir, por renuncia, despido o que haya trabajado por un período inferior a un año

El dinero, explicó el ministro, “se va depositando todos los meses en la cuenta del trabajador por lo tanto generaría rentabilidades y, esos fondos, en caso de una desgracia donde el empleado fallece, son heredables”.

Monckeberg señaló esta jornada, durante el inicio de la entrega del Bono Marzo, que “ciertos sectores nunca van a respaldar ninguna iniciativa, solo porque viene del gobierno”, en relación a la postura de la oposición de no respaldar la iniciativa de La Moneda.

En la misma línea, agregó que “la posición de algunos que antes de conocer algunos proyectos se oponen siquiera a debatirlos no construye a los países, la obstrucción no es buena para ninguna oposición, las oposiciones no están llamadas a obstruir, están llamadas a construir y a colaborar”.

Además, el secretario de Estado explicó que “hoy en Chile menos del 8% de los trabajadores al ser finiquitados reciben indemnización, más del 90% de los finiquitos no tienen ningún tipo de indemnización particularmente los trabajos más vulnerables, que duran menos de un año”.

Por otra parte, Monckeberg detalló que aún se está evaluando presentar este cambio al sistema, aclarando que la modernización a la actual legislación laboral será ingresada al Congreso durante los primeros días de marzo.