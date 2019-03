Académica estima que una huelga de mujeres podría costar más de 90 millones de dólares a Chile

La huelga general de mujeres convocada por diversos sectores vinculados al movimiento feminista, en el marco del Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo, podría tener un costo de más de 90 millones de dólares para Chile.

Así lo afirmó la académica de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad Central, María José Becerra, tras analizar datos de Encuesta de Empleo, Encuesta Longitudinal de Empresas y la Encuesta CASEN. “Los potenciales costos económicos de una huelga general de mujeres, podrían superar los 90 millones de dólares, los cuales han sido calculados sobre la paralización de actividades de las mujeres económicamente activas en el país”, dijo la economista.

“Este costo es un piso –agregó- puesto que en este cálculo no son monetarizados los costos de paralización de actividades de carácter no remunerado que millares de mujeres producen y reproducen en el país”.

Sobre este último punto, Becerra manifestó que lo central es dar un paso más allá generando la discusión sobre una real visibilización económica tanto de las actividades de producción, de reproducción y de cuidado que las mujeres ejercen tanto en el mercado como fuera de él, como elemento central en el camino de una mayor y mejor democracia económica.

En ese contexto, añadió que si bien Chile es parte de los países con un alto Índice de Desarrollo Humano (IDH), ubicándose en el primer lugar a nivel latinoamericano y en el 44 a nivel mundial, el país cae a la posición 72 en lo que respecta a igualdad de género.

“Por eso, es de vital importancia relevar esta categoría no tan solo por un sentido de justicia y dignidad social, también desde un sentido economicista de la competitividad, la productividad y el crecimiento”, sostuvo.

El PIB femenino

Cabe recordar que la brecha de género en IDH en Chile es 2.3 veces mayor que la observada en el promedio de los países con muy alto desarrollo humano, en el que también está nuestro país. Para construir esta medida, el PNUD estima una medida de PIB per cápita por sexo basado en la población económicamente activa, la diferencia salarial entre mujeres y hombres en todos los sectores y la proporción de cada sexo en la población total.

“Según esta medida, el PIB per cápita estimado para los hombres chilenos es de casi 29 mil dólares, mientras que para las mujeres solo supera los 15 mil. Es decir, en Chile el PIB per cápita de las mujeres sería un 47% menos que el PIB per cápita estimado para los hombres”, complementó la economista.

Finalmente, Becerra puntualizó que, si las mujeres participaran en la economía igual que los hombres, esto es con una tasa de participación, número de horas, y distribución sectorial similares, “el PIB mundial anual seria 26% más alto en 2025, mientras que, en Latinoamérica, el avance de la igualdad de género promovería un incremento, en promedio, de 14% en el PIB”.