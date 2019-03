J.A. Kast: "El impuesto a Netflix es un golpe directo a la billetera y dignidad de los chilenos"

José Antonio Kast cuestionó la medida del gobierno del Presidente Sebastián que impondrá un impuesto a las plataformas digitales, como Netflix o Spotify, para lograr un mayor recaudamiento fiscal en el marco de una modernización tributaria en Chile.

“Millones de chilenos usan Netflix. Lo usan esperando una hora en el consultorio; en el indigno trayecto del Transantiago; apretados en el Metro; encerrados en sus casas por la delincuencia. El impuesto a Netflix es un golpe directo a la billetera y a la dignidad de los chilenos”, escribió Kast en su cuenta de Twitter.

Agregó que “el desarrollo no ha llegado a todos y muchos viven con desesperanza y frustrados por las injusticias. Son chilenos de esfuerzo que no quieren que les regalen nada, pero están cansados de que sigan cargando sus mochilas. Los impuestos los pagan las personas, no las empresas”.

Durante marzo de este año, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín dijo que, por ejemplo, “Netflix compite con DirecTV, con VTR, con todos los otros proveedores que sí pagan, pero además pagan impuesto a la renta porque están establecidos en Chile. Netflix no paga nada”.