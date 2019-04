Ministro de Hacienda sobre los resultados del IpoM: "Crecer sobre 3,5% es más complejo"

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, se refirió al Informe de Política Monetaria (IpoM), entregado este lunes por el Banco Central (BC), en el que bajó su expectativa de crecimiento de la economía chilena para 2019 de 3,35 a 4,25% proyectado en diciembre a 3 a 4%.

Al respecto, el ministro explicó que la reducción en la proyección de crecimiento “hay una moderación en la proyección de crecimiento para 2019 a un rango entre 3% y 4%, centrado en 3,5%. Esto coincide con lo que hemos planteado hace algunos días, un par de semanas atrás”.

“En el contexto de un mundo donde se reduce el crecimiento esperado para la economía mundial, es más complejo crecer a tasas más elevadas y 3 y medio sería una buena tasa de crecimiento, crecer sobre eso es más complejo”, agregó Larraín.

Además, el secretario de Estado afirmó que “hay una mejoría en la proyección de inversión para este año que en vez de crecer al 6%, crecería al 6,2% de acuerdo a lo que dice el BC. También hay una mejoría en 2020, donde el rango de crecimiento pasa de 2,75% a 3,75% a 3% y 4%, esto es centrado también en 3,5%. Hay 25 puntos base más de crecimiento esperado 2020 y eso también es positivo”.

“Junto con eso tenemos menor inflación proyectada para este año, para 2019. El contexto de una economía que crece en forma significativa, robusta, en torno al 3,5%, con un crecimiento mundial a la baja y una inflación moderada e incluso cayendo, creo que es un buen escenario para la economía chilena”, añadió el titular de Hacienda

En ese sentido, Larraín destacó que “la totalidad de la revisión a la baja del crecimiento 2019 es por el Producto Interno Bruto (PIB) minero y por lo que está pasando con la minería, donde tenemos una partida más floja de lo que habíamos esperado, el PIB no minero sigue estable en la proyección de BC”.

“Lo que ha sorprendido es un desempeño del sector minero más bajo, el sector minero es alrededor del 10% de la economía, el 90% son los sectores no mineros y ahí no ha habido una revisión, en las expectativas de crecimiento del sector no minero, que es el grueso de la economía”, sostuvo el ministro.

Por lo anterior, Larraín expresó que “más bien lo que ha habido es una pequeña sorpresa a la baja en lo que es el PIB minero, que esperamos se recupere durante el año, pero que ha tenido una partida más floja de lo que habíamos esperado. La parte positiva es lo de 2020, la revisión al alza de la proyección 2020 y la revisión al alza de la inversión en este año y el que viene, ambos años”.

Por último, el titular de Hacienda señaló que “el tema del crecimiento a mediano plazo hay una revisión al alza para el año 2020, las proyecciones futuras van a estar indudablemente influidas por lo que podamos hacer en materia de poder avanzar en una serie de reformas que son importantes para Chile”.

“Nosotros esperamos una nueva revisión al alza del PIB tendencial este año, esperamos que eso sea lo que ocurra. Cabe recordar que el año pasado aumentó ya por primera vez en seis años, aumentó del 2,6% al 2,9% y que este PIB tendencial siga aumentando. Estamos trabajando no solamente en el crecimiento del año, sino en el crecimiento futuro de la economía”, concluyó Larraín.

Aton Chile