Trabajadores de la jibia responden al subsecretario de Pesca "Lo que está haciendo es seguir riéndose de nosotros"

Trabajadores dependientes de la Industria Pesquera se manifestaron este lunes en contra las declaraciones del subsecretario de Pesca, Eduardo Riquelme, que, indican, trató de desviar la atención sobre el impacto de la Ley Jibia en el empleo de cientos de familias.

El “subsecretario de Pesca habla desde la ignorancia y falta de respeto sobre los despidos de trabajadores”, afirman.

Asimismo, pidieron “un poco mas de seriedad y respeto por las personas que están quedando cesantes y que se haga cargo de este impacto”.

De acuerdo a los trabajadores pesqueros de la región del Biobío, Riquelme dijo que los despidos anunciados por la Empresa Landes, en su línea de jibia, no se debían a la Ley Jibia. A eso se suma, el anuncio de cierre de la planta de jibia de la Empresa Pacific Blu, que afectaría alrededor de 400 personas, cuando comience a regir la citada ley en agosto.

Los trabajadores pidieron al subsecretario a hablar “respetar a los hombres y mujeres que están quedando cesantes”.

“Lo que está haciendo es seguir riéndose de nosotros”, condenó Eric Riffo, presidente del Sindicato de Oficiales Motoristas, quien agregó los dichos son “inoportunos”.

“Dice que el cierre de la planta de jibia no se debe a la jibia. ¿Entonces a qué? Los armadores dieron la triste y lamentable noticia de despidos, algo que le advertimos a las autoridades de Gobierno, diputados y senadores, pero no escucharon y prefirieron seguir con su predilección por los eslogan y hablar de campaña del terror”, sentenció.

El dirigente, precisó que el problema no radica en la escasez de la jibia, “pero como el subsecretario no conoce el sector habla cosas que no corresponde. La industria pesquera normalmente tiene altos y bajos en la disponibilidad del recurso. Eso se asume. Distinto es que además, en unos meses, los barcos ya no podrán operar sobre éste”.

En ese sentido, exhortan al subsecretario a visitar las industrias “para conocer de verdad la operación y realidad”. “No conoce los barcos ni de cerco ni de arrastre, no se ha dado el pequeño trabajo de visitar a los trabajadores de las plantas y no ha aceptado las invitaciones de los Trabajadores Embarcados para conocer la faena en terreno”, señalan

“No le interesamos los trabajadores de la industria, ni embarcados ni de plantas, pero si ha visitado cuanta caleta hay en Chile, eso le interesa porque cree que allí habrá votos para su sector, cree que nosotros no le redituamos, pero nos conoce y como no nos conoce se atreve a aseverar, desde el desconocimiento, que el cierre de la planta de jibia no se debe a la jibia”, condenaron.