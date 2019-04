Alejandro Foxley se suma a llamados de figuras de oposición para que se apruebe idea de legislar reforma tributaria

El exministro de Hacienda, Alejandro Foxley, es otro de los personajes emblemáticos de la oposición, que instó a la centroizquierda a que se abra a aprobar la idea de legislar sobre la reforma tributaria del Gobierno, para luego hacer modificaciones durante el trámite de la iniciativa en el Congreso Nacional.

En este sentido, el excanciller comentó a Emol que “se debe aprobar la idea de legislar, por supuesto que se debiera hacer y después habrá tiempo para discutir en detalle el contenido, artículo por artículo”

Otro de los que se sumó a este llamado, fue el exdirector del Servicio de Impuestos Internos durante el primer y segundo mandato de Michelle Bachelet, Ricardo Escobar, quien manifestó “lo que sí debiera ocurrir es que se apruebe la idea de legislar”, señaló agregando que “está ocurriendo una discusión política fuera del ámbito legislativo. Eso lo hemos podido hacer antes de que se presente un proyecto de ley”.

En esa línea, indicó que “lo que es raro es que se presenta un proyecto de ley y a continuación se exige que usted me dé lo que yo quiero, o ni siquiera se acepta conversar sobre el proyecto, lo cual significa que el proceso legislativo ocurre fuera del Congreso”. “Hay una especie de chantaje, que es una presión ilegítima. Esto es un daño al sistema republicano, no es la manera en que estamos acostumbrados a funcionar. Se equivoca la oposición cuando toma esa posición”, agregó.

Por último, este jueves también ses refirió al tema, el economista ligado al PS y ex presidente del directorio de Codelco durante el segundo Gobierno de Bachelet, Óscar Landerretche, quien sostuvo en entrevista con Radio Duna que “la reforma tributaria que tiene que estar persiguiendo la izquierda tiene que ser una reforma que simplifique la que necesita el sector más razonable de la posición del Gobierno, que simplifique y elimine los problemas de la reforma anterior”. Además, Landerretche expresó que “la izquierda, mi sector, se está equivocando mucho en la posición que tiene respecto al tema de integración tributaria, yo creo que están equivocados”, y añadió que “la gente que se opone a la integración tributaria usualmente dice que los empresarios son los ricos y hay que cobrarles más, esa es la lógica básico, política de esto. El problema es que no todos los empresarios son ricos y no todos los ricos son empresarios”.