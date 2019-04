Diputados RN piden modificar ley para obligar a Isapres a transparentar planes y cobros

Los diputados de Renovación Nacional, Sebastián Torrealba y Karin Luck, se reunieron para lanzar su iniciativa que busca que las Isapres se rigan a través de la ley del consumidor y sean auditadas por el Sernac, tal y como se hizo con las entidades bancarias con la ley de Sernac financiero, donde la entrega de información clara y sencilla a los futuro beneficiarios de cuentas y en este caso planes de salud se hace fundamental.

“Hoy la ley del consumidor excluye expresamente la fiscalización a los planes más de 3 mil planes que tienen las Isapres, y la verdad que eso es muy injusto. Estos servicios son complejos de entender, de leer, y el Chile de hoy necesita elevar los estándares de transparencia en estas materias, para que finalmente los consumidores puedan tomar mejores decisiones sobre la salud que quieren recibir”, recalcó Torrealba.

Según el diputado del distrito 10, los contratos firmados por los solicitantes de un plan de salud, no son más que contratos de adhesión, para los cuales la ley del consumidor es bastante clara: “los consumidores tienen que tener información veraz y oportuna, y hoy día los contratos de las isapres son lo contrario de eso. Lo que vamos a hacer es que estos contratos sean más simples para todos los consumidores”.

Por su parte la diputada Karin Luck señaló que hoy las Isapres no sólo presentan una gran variedad de planes de salud, que produce confusión entre los usuarios, tomando decisiones que no los dejan conformes en el futuro, y que en estas instancias sólo pueden recurrir a juzgados que no les dan solución finalmente a las problemáticas.

“No puede ser que la única opción de la gente deba ser un alegato sólo a través del juzgado, cuando estas empresas les suben los planes. Necesitamos de una entidad que pueda hacer efectivos todos sus reclamos y que les dé una solución. Yo creo que esta es una gran medida, que el Sernac, que es una entidad que pertenece al Estado pueda fiscalizarlos, dado que las Isapres siempre entregan una información no clara a todos los usuarios””, explica la diputada.

Con respecto al aplazamiento de la discusión que busca modificar la ley de Isapres, ambos diputados concuerdan en que se deben llevar a cabo cambios urgentes para el beneficios de todos los chilenos, sobre todo para niños mayores de 2 años y mujeres en edad fértil.

“Me parece que esta fue una decisión administrativa mal tomada, y por lo tanto hay que retomar lo que decía la norma, donde se señaló que inmediatamente se tenían que bajar los contratos de las Isapres. Pero lo más importante es que las Isapres no se pueden seguir escudándose en que tiene una ley propia la que, con lo que vamos a presentar ante el Congreso el próximo martes, tendrá que ajustarse a la ley del consumidor”, señaló Torrealba.

Por su parte la diputada Luck recalcó que “es una vergüenza que las mujeres y los niños reciban estos tratos por parte de las isapres”, que necesitan de leyes y llamadas de atención para realizar modificaciones y no lo hagan por mutuo acuerdo de ellos.

“Si las personas encargadas de las isapres estaban viendo que estaban cobrando más a los niños mayores de 2 años o a las mujeres, ellos deberían automáticamente pasada una cierta edad bajarlos, no pueden esperar a que una entidad externa les venga a avisar o dar órdenes de lo que tienen o no, la ley es clara en eso”, enfatizó la diputada.