Ministro de Hacienda: Reforma tributaria cuenta con el apoyo de la OCDE y el FMI

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, sostuvo que la aprobación de la idea de legislar para el proyecto de Modernización Tributaria (MT) es un paso importante, en una iniciativa que cuenta con el apoyo de la OCDE y el FMI.

Luego que la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobara por 8 votos a favor y 5 en contra la idea de legislar la reforma tributaria, el ministro de Hacienda se mostró esperanzado en que la discusión en el Congreso se mejorará el proyecto de MT.

“Sin duda que hay satisfacción de la aprobación de la idea de legislar, estamos muy convencidos que es un proyecto muy importante para Chile. Se ha despejado una primera valla. Hemos dado muestras de nuestra disposición a conversar, legislar es dialogar. Hoy día se ha dado el paso para mejorar nuestro sistema tributario, y estamos disponibles para mejorar el proyecto, por supuesto, para recibir nuevas propuestas”, aseguró el secretario de Estado.

Larraín comentó que la MT es clave para el apoyo de las Pymes, respondiendo con ello las críticas de un sector de la oposición, que han sostenido que el proyecto beneficiaría a las grandes empresas y a los más ricos.

“Si el proyecto beneficiaria a los más ricos como dice la oposición, no habrían estado aquí los representante de las 900.000 pymes, no estaría la opinión favorable de la OCDE, lo mismo dice el FMI, y saben cuál es la diferencia, que no están en la batalla política local, tienen una opinión objetiva”, subrayó el ministro.

El titular de Hacienda reconoció que la MT no saldrá en pocas semanas, ya que se “recibirán las observaciones, las propuestas que tenga la oposición ylos parlamentarios de Chile Vamos”, donde espera un acuerdo más amplio.

