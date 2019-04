Ricardo Ariztía fue reelegido presidente de la SNA para el período 2019-2021

El directorio de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) eligió a su nueva mesa directiva para el periodo 2019-2021, la que, por segundo periodo consecutivo, será presidida por Ricardo Ariztía de Castro. Como primer vicepresidente fue electo Cristián Allendes Marín y como segundo vicepresidente, Juan Sutil Servoin.

El resto de la mesa quedó conformada por Recardo Ossa Balmaceda, José Miguel Stegmeier Schmidlin; José Antonio Galilea Vidaurre; María Inés Figari Barrera; Aurelio Montes Baseden; Gastón Caminondo Vidal; Jorge Valenzuela Trebilcock; Eduardo Schwerter Añazco; Mario Pablo Silva Silva, y Víctor Valentín García.

Tras la elección, Ariztía señaló que “estoy muy agradecido del respaldo y la confianza que hoy me han demostrado los socios de la SNA a través de su votación. De cara a mi nuevo periodo como presidente, me he comprometido a continuar velando por el desarrollo del sector agrícola, participando de forma activa en la discusión de temas prioritarios como las reformas al Código de Aguas y Tributaria; el conflicto en La Araucanía; la apertura de Chile al mundo, la competitividad del agro y el cambio climático, entre otros”.

El reelecto presidente de la SNA también destacó los avances al interior del gremio, asegurando que “en estos dos años, hemos empujado la revitalización de la SNA, incorporando gente joven y más mujeres. Como resultado, en la última elección de consejeros, realizada entre el 8 y el 16 de abril, renovamos el 27% de los cupos y aumentamos de 18% a 47% los integrantes menores de 55 años y de 10% a 22% los menores de 45 años. Asimismo, sumanos nuevas mujeres consejeras: María Gracia Cariola, Mary Luz Baldrich y María Felipa Ortega”.

Otro logro que mencionó Ariztía es la mayor representatividad de la Sociedad Nacional de Agricultura, que tiene bajo su alero a 32 gremios que suman más de 24 mil socios. Los últimos en unirse son la Corporación Nacional de la Madera (Corma) y la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco (SOFO), único gremio agrícola que no estaba adherido a la SNA.

Finalmente, con miras al futuro, Ariztía llamó a los agricultores a sentirse apoyados por la SNA y a trabajar en conjunto. “Nuestra responsabilidad es demostrar que somos un sector que crece permanentemente y es clave para superar pobrezas y generar riqueza en el país. Les pido que junto con su labor en el campo, sean actores activos y relevantes en la esfera pública. Todos queremos agricultores opinantes, que critiquen cuando corresponda y que, sobre todo, aporten con ideas para contruir mejores políticas públicas para Chile”.