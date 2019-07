Diputado González sobre pensiones: “Gobierno no escucha, esa es una mala señal"

La aprobación en la Comisión de Trabajo del proyecto de reforma al sistema de pensiones sigue generando reacciones, esta vez fue el turno del diputado del PPD, Rodrigo González, quién aseguró que el Ejecutivo no está tomando en consideración las propuestas que les han entregado directamente.

“El PPD se abrió a estudiar la iniciativa del Gobierno sobre la base de un diálogo verdadero y efectivo que considerara las propuestas que le hicimos a través de nuestro Presidente Heraldo Muñoz, pero no ha habido acogida al fondo, sino solo a aspectos menores y subalternos”.

“Se mantiene la falta de legitimidad de un sistema fundado en el negocio de las AFP, la capitalización individual forzada y la inequidad de género. Las utilidades de las AFP seguirán siendo usureras, superiores al 20% para un servicio de bajo riesgo donde los únicos que asumen el costo son los afiliados” enfatizó González.

Para el parlamentario existen varios aspectos pendientes en el proyecto de reforma que deben ser abordados. “Se mantiene un sistema especial de pensiones para las Fuerzas Armadas, no hay participación de los trabajadores en el nuevo sistema ni un sistema mixto de seguridad social que garantice pensiones dignas, y especialmente debe terminarse con la discriminación que sufren las mujeres”.

Según el timonel regional del PPD en la Región de Valparaíso, manifestó que como partido se propusieron una serie de medidas al Gobierno para superar las carencias. “Aumentar las cotizaciones sobre el 4% hasta un 5,5% y subir el monto de las pensiones en un 20%, como también aumentar las pensiones contributivas de las mujeres. Además, crear un sistema integral de cuidados para personas dependientes, fortalecer con mayores recursos y facultades el Consejo Público autónomo, y finalmente aumentar la cobertura del pilar solidario con el diferencial del 1,5% de mayor cotización”.

“Estas propuestas fueron entregadas al Presidente Piñera pero no tuvieron escucha, por eso el PPD no puede suscribir una reforma que no avance a un sistema mixto efectivo que mejore de verdad las pensiones de los chilenos. Nos mantenemos abiertos a seguir dialogando, pero con avances y concesiones reales de parte del Gobierno” finalizó el parlamentario.

JLB/Aton Chile