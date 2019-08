Subsecretario del Trabajo se opone a proyecto 40 horas semanales: "Chile es el segundo país menos productivo de la OCDE"

El subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, aseguró que el proyecto de reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas, impulsado por la diputada Camila Vallejo (PC), puede impactar en los salarios, la productividad y competitividad.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, Arab manifestó que para el Gobierno la reducción de la jornada de trabajo también es un objetivo, “eso es algo que compartimos, pero no hay que perder de vista que el objetivo tiene que tener en consideración que Chile es el segundo país menos productivo de la OCDE“.

“Un proyecto de ley como el proyecto de 40 horas, que solo reduce la jornada de trabajo con el mismo sueldo y que no se preocupa de nada más, creemos que no va a solucionar los problemas de productividad, al contrario, y puede perjudicar seriamente a las pymes”, argumentó el subsecretario.

Ante el proyecto de la diputada Vallejo, el Ejecutivo decidió agilizar el proyecto de adaptabilidad laboral que, según Arab, también reconoce una reducción de jornada (un promedio de 41 horas) pero de forma responsable e integral.“Así creemos que no se impacta la productividad. Creemos que, incluso, se puede ser más productivo porque es más eficiente con el tiempo de trabajo”, dijo.

La autoridad reiteró que no es que opongan a la reducción de horas de trabajo, “sino que creemos que la fórmula que se utiliza no es la correcta”, apuntando a que en el mensaje del proyecto se señala una serie de ejes que en el articulado no se traduce en normas.