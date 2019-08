Ministro de Economía frente al crecimiento promedio de Chile: "Yo no veo cuál es la alarma"

Este martes, el Presidente Sebastián Piñera sorprendió al decir que el crecimiento de Chile para este año estaría en torno al 3,0%, siendo una rebaja a lo que proyectó durante la Cuenta Pública (3,0%-3,5%) y a lo estimado por el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, en julio (3,2%).

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, reafirmó la cifra que dio el mandatario. “Lo que se está planteando en este momento es que el crecimiento de este año estaría en torno al 3%, y a mí me parece que no hay nada que me llame mucho la atención de eso”.

Fontaine explicó que el crecimiento del año pasado fue de 4% y “en promedio estamos creciendo 3,5%, que fue lo que siempre dijimos que íbamos a obtener al comienzo de este periodo presidencial antes que entraran a hacerse sentir los efectos de las reformas que estamos haciendo”.

“El 3,5% es muy compatible con lo que son las estimaciones que tiene el Banco Central de lo que es la capacidad de crecimiento de la economía chilena hoy. Yo no veo cuál es la alarma“, agregó. “Lo que sí es cierto es que el año pasado estuvo mejor que lo esperado y este estuvo un poco peor dentro de lo esperado”.

“Lo que me parece más inquietante es que se propague una visión pesimista del futuro y hay síntomas de eso en los indicadores de expectativas”, comentó el ministro y añadió que “esa visión respecto al futuro es infundada”.

Viendo el cuadro completo, Fontaine declaró estar optimista y estimó “que nos vamos ir moviendo paulatinamente hacia un crecimiento respecto del 4% o algo de este tiempo”.