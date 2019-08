Presidente de la CNC: "A veces los actores políticos se ponen a legislar y no consideran la realidad del mundo del trabajo"

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Manuel Melero, afirmó que pedirá como gremio ser considerado en la discusión de la reducción de jornada y flexibilidad laboral.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el líder de la CNC dijo que “a veces los actores políticos se ponen a legislar y no consideran la realidad del mundo del trabajo, ya sea de los trabajadores como de los empresarios”. “Ahora vamos a pedir que se nos considere”, agregó.

“Nosotros no nos negamos a la reducción de jornada, siempre que haya un esquema de adaptabilidad y flexibilidad”, aseguro Melero, además de solicitar que se ponga foco es las distintas ramas del quehacer empresarial. Según relató, hay que hacer distinción en las empresas que se dedican a la agricultura, minería y comercio.

“Si soy muy productivo, puedo trabajar menos horas, pero si no soy más productivo y las circunstancias económicas no son favorables no puedo estar reduciendo la jornada, porque eso supone pata el empresario un costo adicional, que en el caso de las 40 horas es más del 10% de carga en el costo del trabajo“, sostuvo.

Por último, Melero advirtió que una reducción laboral también puede afectar en el aumento de desempleo, por ello hay que evaluar la iniciativa en conjunto a estudios y estadísticas. “Como sector perdimos 30 mil empleos en 2018, este año vamos a perder otro tanto. Hay que hacerse cargo de esa realidad. Si se está perdiendo empleo hay que tener cuidado con las medidas que se adopte, porque podrían ir en aumento de ese fenómeno“, dijo.