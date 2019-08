DC tras aprobación de reforma tributaria: "Diálogo ha sido con las pymes"

El Presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín y los Diputados Gabriel Silber y Daniel Verdessi, se reunieron hoy con representantes de emprendedores y pymes del país, para analizar los beneficios que arrojó para 900 mil de ellos, el acuerdo entre el Gobierno y el partido, y que permitió crear un régimen de tributación simplificada.

Entre las organizaciones presentes en el encuentro estuvieron la ASECH, Confederación Nacional de Dueños de Camiones, Confederación Nacional de Pymes, Multigremial, Confederación Nacional de Taxis Colectivos, Indupan, entre otros.

“Aquí no está el 1% más rico del país; aquí no están los Luksic, los Angelini, los Paulmann. Quienes nos acompañan hoy día son los representantes de cientos de miles de emprendedores. Es gente de trabajo que realmente mueven la economía de este país; particularmente de las comunas más pequeñas, de las ciudades intermedias, que dan trabajo, que son súper porfiados porque a pesar de las dificultades que viven -tienen poco acceso al crédito, les pagan cuando quieren- siguen poniendo el hombro, trabajando porque nuestro país crezca, siguen creando nuevas ideas, apostando al desarrollo de Chile”, afirmó Chahín tras la reunión.

El timonel de la DC agregó que “las pymes son la principal fuente de empleos de los jóvenes de nuestro país. Generalmente el primer empleo de los chilenos es una empresa de menor tamaño y son éstos emprendedores y son éstos chilenos los que nosotros queremos representar, y son ellos los verdaderamente beneficiados con la Reforma Tributaria que aprobaron nuestros diputados el día jueves. Por eso están aquí hoy acompañándonos porque esto ha sido mucho más que el fruto de un diálogo entre la Democracia Cristiana y el Gobierno. El principal diálogo ha sido con las pymes y sus gremios. El gran interlocutor para la DC en esta materia no ha sido el Gobierno, sino las pymes, los emprendedores. A ellos nos debemos. Ellos nos pidieron no nos dejen solos y el único compromiso de la DC fue con ellos, no abandonarlos sino tener un régimen tributario que les aliviara la vida.

Chahín recordó que lo acordado con el Gobierno para aprobar su iniciativa, fue “un Régimen Tributario que les permita mejorar el gran avance que ya se había tenido en la reforma de la Presidenta Bachelet con el 14 ter pero que había permitido que sólo una de cada cuatro pyme pudiese acceder a ese régimen. Y esto resolvió y por eso que podrán ingresar automáticamente todas las empresas de menor tamaño a ese régimen y tendrán una tasa preferencial del 25%, una tributación más simple. Por eso estamos muy tranquilos, porque hemos legislado no para los más privilegiados sino que fundamentalmente para los súper emprendedores que le dan vida a la economía de nuestro país”.

Por su parte, la Directora Ejecutiva de la Asociación de Emprendedores de Chile (ASEMUCH) Soledad Ovando, señaló que como entidad “estamos muy contentos del paso que se dio en la Cámara de Diputados, no sólo por lo que se consiguió sino por la forma en que se consiguió: conversando, dialogando entre todos. Y aquí estamos, pues es una buena forma de hacer buena política pública en nuestro país y esperamos que así sea el ánimo de conversación en la etapa que viene ahora con el Senado. Sólo decirle que para los pequeños emprendedores el tema tributario es lejos uno de los temas más complejos. Aquí no hay asesores tributarios; no hay recursos para pagar a asesores tributarios. Y por lo tanto todo aquello que vaya en la dirección de simplificar es muy importante, porque los emprendedores chicos sí quieren pagar impuestos que corresponden, pero que lo hagamos de una forma fácil y sencilla”

Por su parte, el diputado Silber advirtió que “yo no sé dónde están los Tiempos Mejores. Por eso nosotros queremos decirlo: si las cosas están mal, aquí va a estar la Democracia Cristiana con su capital político, porque lo importante es que le vaya bien a Chile. Pero también vamos a ser los primeros en exigir buenos resultados desde el punto de vista de la marcha económica, porque obviamente es la primera responsabilidad del Gobierno.

Mientras que Verdessi, recordó que “después de la Reforma del 2014 había una deuda con las Pymes, esa deuda se mantenía hasta el día de hoy y significaba que no se cumplió con todo lo prometido pues no se llegó a la cobertura del 96% que iba a tener. Y como Diputado de Región fui a consultar con los pequeños empresarios, hablé con el Presidente de la Cámara de Comercio de Quilpué, quien tiene un negocio donde vende maní y él me decía ayúdenos porque tenemos –los pequeños comerciantes- una tremenda complejidad en temas de impuestos y no se acuerdan de nosotros.

Finalmente, el abogado tributarista DC, Alfredo Ugarte, explicó que “la Reforma aprobada por la Cámara va bien encaminada y va a tener un directo beneficio a las pymes y emprendedores porque perfecciona una herramienta muy importante que se aprobó con la reforma de la Presidenta Bachelet que es el artículo 14 ter”.