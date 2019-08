"Nunca en sus vidas han trabajado en una empresa": Presidente de la CPC critica a Vallejo por no consultar al gremio sobre propuesta de 40 horas

El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Alfonso Swett, criticó a la diputadas comunistas Camila Vallejo y Karol Cariola por no involucrarlos en el debate del proyecto que reduce la jornada laboral a 40 horas semanales.

“El que está trabajando en una empresa o el que es gerente o dueño, sabe que esto tiene efecto en el empleo, en las remuneraciones. Como no nos preguntaron antes, nos vamos a juntar acá, para explicarles, porque queremos hacerles una propuesta“, comentó Swett en una entrevista con EmolTV.

“Resulta que nos cierran la puerta para decir ‘nos da lo mismo lo que quieran hablar los trabajadores, con los empresarios, grandes y pequeños, no queremos escucharlos, no nos interesa su opinión, y nosotros el día lunes votamos’. Eso nos parece tremendamente grave, un país que no quiera dialogar, que no quiera escuchar, es profundamente dañino“, añadió.

Además, apuntó a la formación de las parlamentarias y el poco contacto que han tenido con el gremio de los empresarios. “Si uno mira las diputadas que están llevando este proyecto, con las mejores intenciones del mundo -yo no voy a juzgar intenciones- pero salieron de la universidad llena de teorías y entraron al Congreso, nunca en sus vidas han trabajado en una empresa, entonces lo mínimo es decir ‘cuéntennos, qué opinión tienen’, pero no”, dijo.