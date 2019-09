Presidente de la CPC sobre proyecto de 40 horas: "El virus que más ha penetrado en el Congreso ha sido la sordera"

El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Alfonso Swett, dijo ver con preocupación el avance del proyecto que reduce jornada laboral a 40 horas semanales. Este lunes, la iniciativa fue aprobada con 7 votos a favor y 6 en contra en uno de sus dos artículos en la comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el líder gremial sostuvo que la forma en que se dio el debate “lamentablemente pareció un reality” y que “vemos con mucha preocupación que en el día de ayer ganó el lema triunfar sin escuchar y eso nos parece tremendamente preocupante”.

“Aquí lamentablemente hay una élite joven, con todos sus méritos de haber salido de universidades en donde no llegan los pobres, y que pasa directamente al Congreso sin tener experiencia de trabajar y hacer una empresa privada y pública. Y esa falta de experiencia no nos quiere escuchar“, cuestionó. De todos modos, dijo que “no es problema no tener experiencia, es problema no querer escuchar”.

Swett dijo que con este proyecto uno de los grandes damnificados sería la ciudadanía y dio el siguiente ejemplo con el transporte público: “Pensemos en la gente que se está transportando en el Trasantiago. Sabemos que el costo del Transantiago es 50% en remuneraciones. Esas remuneraciones van aumentar 11% más. Eso va a tener un efecto en el costo del pasaje, tarde o temprano. Nadie le ha dicho a la gente que esto no se soluciona solo con productividad. El chofer va a trabajar 40 horas y las cinco que usted salió muy temprano, a lo mejor, no va a tener transporte. A las cinco más tarde, a lo mejor, no va a tener una vuelta a su casa“.

“En temas tan importante, andar tan acelerado, andar tan rápido, querer hacer las cosas sin escuchar, sin entender… hoy día el virus que más ha penetrado en el Congreso ha sido la sordera“, agregó Swett, cuestionando que como CPC no se han escuchado sus posturas. “Aquí lo que se está estableciendo es una prohibición de trabajar más de 40 horas”, dijo.

“¿Por qué no experimentamos? ¿Por qué no reducimos una media hora y vemos qué pasa? ¿Por qué no vamos haciendo pasos y vemos cómo afecta la realidad, en vez de ir poniendo el bototo ideológico?”, propuso Sweet.