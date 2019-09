Tasas de embarque completarán reducción de 40% en septiembre de 2020

El ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, participó esta mañana en habilitación del espigón E del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, actividad que encabezó el Presidente Sebastián Piñera, y en la que también estuvieron presentes los ministros de Obras Públicas, Alfredo Moreno; de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt; y de Agricultura, Antonio Walker.

En la ocasión, el titular de Economía resaltó el importante impulso que ha significado para el turismo interno e internacional la política de reducción de tasas de embarque, proceso que se inició durante 2018 y que continuará también durante el próximo año.

Fontaine detalló que la rebaja de las tasas de embarque “se inició el año pasado, con una rebaja de 20%, y un 10% adicional de rebaja para los vuelos nacionales, que entró en vigencia ahora el 1 de septiembre, y el próximo septiembre de 2020 entra una nueva rebaja de 10% totalizando en total 40% de reducción, con el consiguiente abaratamiento de los costos de los viajes y, en consecuencia, un estímulo para su utilización”.

En el caso de las tasas de embarque para vuelos internacionales de larga distancia, la reducción del año pasado significó una rebaja desde los US$ 30 a US$ 26, mientras que el último recorte llevó dichas tasas a un valor de US$ 25. Así, la tercera etapa del proceso llevará a este impuesto a un valor de US$ 24 en 2020.

Lo anterior, en línea con la política del desarrollo del turismo, el cual “es un motor del impulso de la economía nacional, tanto el turismo de extranjeros que viene acá a pasear o hacer negocios, como el turismo interno, que está creciendo muy fuertemente”, sentenció el ministro.

Agencia Uno