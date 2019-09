Juez de Antofagasta se refirió a caso de profesora jubilada que pide sus fondos de AFP

El juez de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, Oscar Clavería Guzmán, se refirió al requerimiento enviado al Tribunal Constitucional, y que este último admitió a trámite.

El vocero del Poder Judicial de la región nortina envió un documento al TC para que este último se pronuncie sobre el actual sistema de pensiones, debido a un recurso de protección presentado por una profesora jubilada, María Angélica Ojeda, que solicitó sus fondos previsionales a AFP Cuprum para pagar deudas habitacionales.

El magistrado Clavería en entrevista con El Mercurio de Antofagasta detalló que “acá una persona dijo que se respetara su derecho de propiedad, respecto de los dineros de su capitalización individual, que el empleador deposita a nombre del trabajador. Si alguien pide que esa plata se le regrese, no hay duda que está el derecho de propiedad, pero qué características tiene este derecho”.

En la misma línea, explicó que “la AFP dijo que no puede entregar el dinero por el decreto de ley 3.500 y la Superintendencia dijo lo mismo. Si tenemos un derecho de ley que dice que esta plata es para el trabajador pero no puede retirarla, y por otro lado, la Constitución dice que el derecho de propiedad no se toca, y si quieres tocarlo, ley de expropiación”.

“La pugna que existe entre una ley y los principios y derechos establecidos en la Constitución, es un conflicto que no lo resuelven los tribunales. Si el Tribunal Constitucional dice que aquí no hay conflicto, entonces resolvemos en su momento. Si nos dicen que sí lo hay tendremos que borrar la norma que ellos nos indiquen”, precisó el juez.

Por otra parte, se refirió a las críticas recibidas por el requerimiento presentado ante el TC. Al respecto, señaló que “nuestros fallos se dictan en derecho, los jueces no somos asistentes sociales, periodistas ni políticos. Tenemos un respaldo que lo da le Estado de derecho, que es la inamovilidad, mientras no tengamos inobservancias fundamentales en leyes de procedimiento, pero no de fondo, porque en Chile puede existir opiniones diferentes sobre el fondo”.

Por último, descartó que la consulta al TC pueda resolver completamente la discusión sobre el sistema de pensiones, sentenciando que “este es un caso concreto. Además, el problema del ‘lege ferenda’ en el que el legislador debe proponer, es un asunto distinto, no lo veremos nosotros. Se verá de qué manera le dinero guardado para los trabajadores es digno para la jubilación, eso es un problema político que no lo resolveremos en tribunales”.