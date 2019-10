Senador Huenchumilla (DC): "Si es necesario darle mejor bienestar a la gente, 40 horas me parece adecuado"

Esta mañana el senador Francisco Huenchumilla (DC) se refirió en Estado Nacional a las semanas clave para las reformas que se discuten en el Congreso como son los casos de la tributaria y el proyecto de 40 horas laborales.

Respecto a la primera, el senador por la Región de La Araucanía señaló que “un sistema tributario es fundamental en el funcionamiento de la economía de un país, en la estabilidad, en las señales que le da a las empresas y el mercado. No podemos estar discutiendo reformas tributarias cada cuatro años. Tenemos que tener un horizonte más a largo plazo, por ello es tan importante que se pueda llegar a un acuerdo entre el Gobierno y la oposición”.

“Le dije al Ministro de Hacienda que probablemente él podría tener los votos para el proyecto tal como está, pero lo ideal es que nosotros lleguemos a un acuerdo que nos dé una estabilidad para el futuro”, agregó.

Apuntó que el sistema integrado lleva necesariamente a mayor integración es bastante discutible.

“El sistema integrado significa que tal como están las cosas, las grandes empresas y ricos del país, no pagan impuestos. Esa es mi línea roja”, añadió.

Pero no sólo la reforma tributaria fue la que abordó Huenchumilla, sino también el proyecto de 40 horas laborales.

“La economía debe estar al servicio del bienestar de las personas y si es necesario darle mejor bienestar a la gente, 40 horas me parece adecuado”, sostuvo.

No obstante, Huenchumilla dijo que “estoy abierto al objetivo político de las 40 horas y a eso tenemos que agregarle la racionalidad de que esto no produzca efectos no deseados y que hagamos las cosas bien… y uno de los temas es la gradualidad”.

“Cuando lo hizo el presidente (Ricardo) Lagos, lo hizo gradualmente. No produjo ningún inconveniente y las ocho horas se consiguieron en el mundo a costa de mucho sacrificio y muerte de mucha gente. Entonces, este es un ajuste de la economía con los tiempos que vienen simplemente”, indicó.