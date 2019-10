Castro (PS) y dirigentes emplazan a ejecutivos a evitar cierre de Ventanas

El diputado socialista, Juan Luis Castro, junto a dirigentes de la minería, instó a los ejecutivos de Codelco a elevar la inversión y así evitar el cierre de la Fundición Ventanas.

Los dirigentes sindicales llegaron hasta el Congreso Nacional, con el fin de dar a conocer las propuestas que han hecho llegar a la empresa de Codelco, para impedir que más de 2 mil trabajadores pierdan su fuente laboral.

Al término de la sesión, el diputado Castro afirmó que “el anuncio del Directorio de Codelco, de cerrar la Fundición Ventana constituye un hecho de la máxima gravedad. Por esta razón, quiero expresar hoy a nombre del Partido Socialista, mañana, espero que sea a nombre de un conjunto de otros sectores políticos, nuestro total respaldo a la causa de los trabajadores, para impedir que Codelco-Chile, sin una explicación técnica, financiera, económica y social, esté pensando en el cierre de esta fundición”.

“Terminar con la contaminación en Ventanas no tiene porque significar cerrar dicha Fundición. Aquí el esfuerzo de protección medioambiental no colisiona con la preservación de una fundición que cumple un rol económico en Chile, que tiene que someterse a las reglas medioambientales, pero eso no da pie a su extinción. Pareciera que para Codelco es más fácil cerrar la puerta con candado por fuera, que inyectar los recursos para que se modernice la fundición, conservando la productividad, la eficiencia y los puestos de trabajo de los trabajadores”, dijo el legislador PS.

“Emplazo a que el Presidente Ejecutivo y al Presidente del Directorio, den la cara al país y así impidamos el cierre de esta repartición de Codelco tan sensible y que hoy está sometida a un escarnio público y a la incertidumbre de miles de familias, producto de estos anuncios irresponsables que está haciendo Codelco-Chile”, recalcó Castro.

Por su parte, Juan Peña Bernal, presidente del sindicato Turnados, que representante de los trabajadores de la división Ventana, afirmó que “la Fundición Ventana cumple con la normativa ambiental y nuestro propuesta a la empresa siempre ha sido una mayor inversión. Por eso, quiero decirle al señor Benavides que le explique qué va a pasar con los dos mil 200 millones de dólares que invirtió para llevar a las cuatro funciones de Codelco, al 95 por ciento de captura, porque ninguna puede llegar a 98 por ciento. De ser así, los dos mil 200 millones de dólares se van a ir a la basura y esa es una irresponsabilidad terrible”.

“Nosotros no estamos defendiendo nuestro trabajo a cualquier costo. Validamos y respetamos el movimiento social que busca vivir en un ambiente libre de contaminación. Pero la propuesta es simple. Pedimos más inversión para asegurar la salud de los habitantes de Quinteros y Puchuncaví y el trabajo para los mas de los dos mil 200 trabajadores Codelco Ventana y más e 8 mil trabajadores de la pequeña y mediana minería”, concluyó.

Agencia Uno