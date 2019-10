Proyecto que reduce la jornada laboral a 40 horas: “Un Presidente no puede estar prometiendo humo”

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el Presidente Sebastián Piñera se refirió a la reducción de la jornada laboral y dijo que un Jefe de Estado tiene que ser responsable en lo que dice.

“La gente demanda tiempo libre (…) para estar con sus hijos y es una tendencia que viene”, afirmó.

“Si yo le dijera: por qué no reducimos la jornada de trabajo a 20 horas y multiplicamos el sueldo por dos ¿qué diría la ciudadanía? probablemente estaría feliz”, expresó el Mandatario.

“Un Presidente tiene que ser responsable y no puede estar prometiendo humo y no puede decir voy a reducir la jornada y no pasará nada con los salarios, porque eso no es verdad”, enfatizó.

“Yo tengo que preocuparme que eso no se traduzca en una destrucción del empleo ni en la reducción de los salarios como han dicho todos los informes”, explicó.