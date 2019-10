Presidente de la CPC: "Esto no es un problema de caras, es un problema de soluciones reales"

El presidente de la CPC, Alfonso Swett se refirió al cambio de gabinete que se llevaría a cabo en los próximos días, y sostuvo que no es un problema de caras, sino que de soluciones reales. “Esto es mucho más profundo y requiere una solución”.

“Más que nuevas caras quiero que nos volvamos a encontrar como el día viernes, que no nos encontremos como sociedad. Yo creo que focalicémonos en los temas grandes, esto no es un problema de caras, es un problema de soluciones reales. Aquí hay cansancio, hay agobio, y la verdad es que nuestra concentración está en solucionar. También sabemos que nosotros tenemos la obligación de hacer un esfuerzo muy importante como sector”, afirmó a La Tercera el líder gremial.

Sostuvo que están disponibles para buscar una solución a la crisis social.

“Nosotros no le vamos a exigir nada al gobierno, no le vamos a exigir nada a nadie, nosotros lo que tenemos que hacer es entender que tenemos una responsabilidad de aportar a la solución, estamos para aportar no para exigir”, señaló.

Mencionó que la solución debe ser sistémica ante la gran cantidad de demandas que se han instalado en la ciudadanía.

“Claramente creemos que el tiempo tiene que ser pronto, pero también tiene que ser profundo porque es sistémico, entonces no queremos listas de supermercados, no queremos que se lancen dos o tres ideas, esto es mucho más profundo y requiere una solución”, cerró Swett.