Empresario Juan Sutil retiró publicidad de CNN Chile por ser "absolutamente parcial": "No han actuado a la altura del periodismo correcto"

El presidente de Empresas Sutil, Juan Sutil, decidió poner fin al auspicio que tenía con con el programa “Agenda Agrícola”, emitido por CNN Chile. A través de una carta enviada al medio televisivo, el empresario explicó que la decisión fue tomada debido “a la deplorable actitud de CNN y CHV en los momentos en que Chile necesitaba de un periodismo serio, objetivo y libre de sesgo político”.

En conversación con “Faro, Economía y Empresa” de Agricultura, el segundo vicepresidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) aclaró sobre el auspicio que “en ese minuto, cuando escribí la carta, dije que dejaba, pero ya lo dejé, independiente de que les pagué el mes que corresponde, el mes de noviembre, pero bajamos la publicidad el martes pasado“.

La razón de fondo para cortar los recursos, dijo, es que los medios “empiezan a transmitir y empiezan a hacer una persecución a través de una actitud de desinformación, de incitación en algunos casos, de total parcialidad en muchos casos y, finalmente, con una parcialidad total respecto a la acción de la fuerza públicas y las Fuerzas Armadas o cualquier persona que discrepa respecto con la posición de lo que estaba pasando”.

De acuerdo a lo que explicó Sutil, la medida la tomó luego de que lo llamó un periodista del diario La Segunda para preguntarle su opinión sobre la gestión del Presidente Sebastián Piñera durante las manifestaciones.

Ahí, señaló, “me bajó indignación y le dije ‘cómo se te ocurre llamarme para una banalidad de esta naturaleza, cómo se te ocurre a ti preguntarme como veo al Presidente, si encuentro que tiene una buena o una mala cara’. Apoyo 100% al Presidente. Me imagino que tiene muchísima información que desconocemos los ciudadanos, me imagino que habrá dicho lo que ha dicho porque alguna razón hay, y si no ha actuado de otra es porque también tendrá algunas razones”.

El empresario relató que luego ofreció hablarle sobre los problemas que ocurren en el país, “‘pero tú me llamas para una banalidad así, discúlpame’, y le corté indignado”.

“Y después de eso dije, ‘pero pucha, yo estoy financiando un programa que incluso fui fundador, que difunde la actividad, pero a través de un medio que es absolutamente parcial, que es CNN y CHV, y no han actuado a la altura del periodismo correcto”, agregó.

Por último, Sutil dijo que la “parcialidad y arrogancia tremenda” ha venido produciéndose con mucha fuerza durante los últimos años en los medios de comunicación, y que toda ha sido una acción premeditada.

Puedes escuchar la entrevista de forma íntegra y completa en el programa “Faro, Economía y Empresa”, que se emitirá este viernes 8 de octubre a las 19:00 horas a través de Agricultura (92.1 FM).