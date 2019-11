Excedentes de Codelco cayeron 57% en tercer trimestre de 2019

Codelco informó este viernes que los excedentes en el tercer trimestre de 2019 fueron de US$603 millones, lo que representa una caída de 57% con respecto al mismo período del año pasado, cuando alcanzaron los US$1.418 millones.

El presidente ejecutivo de Codelco, Octavio Araneda, dijo que los resultados “se explican por la baja en el precio del cobre, el retraso en la puesta en marcha de las fundiciones y las negociaciones colectivas. El menor precio del cobre nos impactó en US$ 729 millones menos”.

Entre enero y septiembre, la empresa produjo un millón 120 mil toneladas de cobre fino, 80 mil toneladas menos que al tercer trimestre de 2018, lo que representa un 6,7%.

La baja en las leyes de cabeza, las lluvias de febrero, la huelga en Chuquicamata de 14 días en junio y menores niveles de tratamiento explican esta cifra. En todo caso, este trimestre la estatal logró mejorar la producción respecto al primer semestre en un 15%.

“Tenemos que seguir mejorando, porque, aunque alcancemos las metas de producción y de costos, o aunque suba el precio del cobre, no será suficiente para asegurar el aporte de Codelco en el largo plazo. Estamos en un momento crucial de nuestra historia: nuestra obligación es transformarnos para seguir aportando al progreso de Chile por al menos 50 años más”, afirmó Araneda.

El presidente ejecutivo de la estatal también mencionó que la empresa inició el año pasado el diseño de un plan estratégico que tiene como objetivo convertir a Codelco en una compañía más productiva, rentable y sustentable.

Las tres principales medidas con las que se buscará generar recursos para financiar su importante cartera de inversión son: elegir los mejores proyectos para ejecutarlos a tiempo y con diseños más simples, reforzar la excelencia en las operaciones y enfocarse en un mayor desarrollo de los recursos minerales.

“Tenemos metas concretas. Este plan estratégico pretende mejorar nuestros excedentes en US$ 1.000 millones por año, a partir de 2021, y en US$ 400 millones el próximo año. Esto se sumará a nuestro ahorro proyectado de 20%, equivalentes a US$ 8.000 millones, en el total de la cartera de inversiones que tenemos planificada hasta 2028. Estos recursos nos ayudarán a financiar nuestros proyectos y a cumplir nuestra promesa de alargar la vida de Codelco por al menos otras cinco décadas”, explicó el ejecutivo.

Araneda detalló que “la responsabilidad histórica de la principal empresa de Chile es seguir aportando recursos por varias décadas más, para mejorar las condiciones de vida de todos los chilenos y chilenas. Estas aspiraciones tocan una fibra muy sensible para Codelco: es un llamado directo a nuestro propósito de trabajar por Chile“.

El presidente ejecutivo agregó que la transformación operacional, organizacional y cultural de la compañía buscará, además, adquirir un estándar mundial en materia de sustentabilidad, transparencia y probidad, innovación y desarrollo de las personas, todos temas igualmente estratégicos para el futuro de Codelco.

Aton Chile