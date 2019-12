SNA valora plan de reactivación económica presentado por el Gobierno y se suma a la condena de la violencia

La Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) reconoció favorablemente el plan del Gobierno por US$5.500 millones para reimpulsar la economía, luego del desplome de la actividad económica (Imacec) del mes octubre, el que estuvo en -3,4%, de acuerdo a lo informado por el Banco Central.

El presidente del gremio, Ricardo Ariztía, señaló que “a la luz de la preocupante cifra del Imacec de octubre y lo que pueda venir en noviembre, reconocemos y valoramos decididamente el esfuerzo que el Gobierno está realizando para reactivar la economía nacional, enfocándose principalmente en las personas que han perdido o podrían perder sus empleos”.

Con respecto a las pymes, la SNA destacó que “son el gran motor del país”, sin embargo “ninguna agenda servirá si no logramos recuperar el orden público y la seguridad. Por eso, como SNA nos sumamos al llamado que hizo el Gobierno a condenar cualquier tipo de violencia que ponga en riesgo la unidad, estabilidad y prosperidad de Chile”.

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, presentó la “Agenda de protección del empleo, reactivación económica, reconstrucción y apoyo a las MiPymes” este lunes y abarca “un mayor gasto público en 2020 por US$ 3.025 millones, medidas de apoyo a las Mipymes por US$ 1.950 millones y otras iniciativas por US$ 525 millones”.

Briones agregó que “todas estas medidas son mayoritariamente transitorias y concentradas en apoyar la creación de empleos, de forma directa o indirecta vía inversión pública, así como el apoyo a las empresas de menor tamaño. Se estima que esta agenda generará 100 mil nuevos empleos el próximo año”.