La ministra del Trabajo, María José Zaldívar, valoró la aprobación por parte de la Cámara de Diputados del proyecto de ley que busca aumentar las pensiones básicas solidarias en 50% para los mayores de 80 años, 30% para quienes tengan entre 75 y 79 años, y 25% para quienes tengan 65 y 75 años.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, la secretaria de Estado afirmó que esta medida beneficiará a un millón y medio de personas que reciben el pilar solidario y que, si se llega a tramitar con prontitud, el aumento de pensiones se podría reflejar a partir de la última semana de diciembre.

En lo inmediato, eso representa que para los mayores de 80 años, el monto ascendería a 180 mil pesos; para el intermedio de edad serían $143; y para los adultos mayores de menor edad a $137 mil. En el 2021, si se aprueba el proyecto, las pensiones también alcanzarían un aumento de 50% para el tramo 75-79 años y lo mismo el 2022 para el tramo 65-75.

“El grupo que va a recibir $143 mil, en 12 meses -que no es una gran transición- va estar ya recibiendo una pensión del mismo monto que los mayores de 80. Y todo esto con los reajustes que corresponden en el mes de julio, por lo tanto es un cambio significativo”, explicó la ministra.

Si bien reconoció que estos montos no son suficientes para vivir, dijo que “tenemos que hacer un esfuerzo por mejorar las pensiones de manera sostenible y que sea perdurable en el tiempo”.

Además, destacó que en esta iniciativa “no hay distinción de edad y la gradualidad es solo para fines de poder implementarlo” y que “aquí no estamos hablando de números marginales, estamos hablando de una gran cantidad de chilenos”. Según dijo, 330 mil personas serían beneficiadas de inmediato con el aumento de 50% en la pensión básica solidaria.

“Con esta medida no estamos terminando de resolver todo el problema y nos queda todavía una enorme cantidad de pensiones que son aquellos que no están dentro del 60% mas vulnerable, que son dos millones y medio de pensionados, por tanto tenemos que llegar todavía a un millón más de personas que sus montos de pensión no se van a ver mejorados con esta ley”, señaló la titular del Trabajo. “La única posibilidad que tiene posibilidad que tiene de realmente ver mejoradas suspensiones es que avancemos en la tramitación del otro proyecto que aumenta la tasa de cotización de cargo al empleador, que parte de ella sirva para ser solidaridad“, agregó.

La ministra reconoció que el estallido social “ha sido un hecho positivo porque nos ha obligado a ponernos de acuerdo en temas que ya llevamos un año debatiendo”, sin embargo “nosotros ya teníamos medida para mejorar el pilar solidario, teníamos medidas pata mejorar las pensiones de la clase media, pero por cierto que la urgencia ha llevado que nosotros apuremos mucho más la transición que nos habíamos empleado en esta materia”.