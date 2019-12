Chile se ubicaría en último lugar en crecimiento de países Alianza del Pacifico

Luego del estallido social el escenario económico y de crecimiento para Chile cambió drásticamente. A nivel de la región, el país se situaría entre las últimas naciones de menor crecimiento, y solo superará a Ecuador (0,5%); Argentina (-1,7%) y a Venezuela (-7,5%).

Los disturbios en los últimos 51 días, han tenido un fuerte impacto en la economía, ya que los ajustes en el crecimiento tiene graves repercusiones para el país: en 2020, Chile ocupará el último lugar entre los países de la Alianza del Pacífico, que reúne además de Chile, a Colombia, México y Perú. En 2018, el país había recuperado la primera posición, pero de allí en más comenzó su senda descendente.

Este menor crecimiento también mermará la recaudación tributaria. De acuerdo a cálculos de la académica de la Universidad de Los Andes, Cecilia Cifuentes, la reducción en el crecimiento tendrá un impacto en la recaudación tributaria. “El BC redujo su estimación para 2020, de un rango centrado en 3,25% a un rango centrado en 1%., lo que tiene un impacto en recaudación tributaria en torno a US$ 1.200 millones”, señaló la economista. No obstante, puntualizó que “el aumento del tipo de cambio, que favorece la recaudación minera, atenúa en algo este impacto, por lo que estimo que el efecto neto es cercano a US$ 1.000 millones menos”.

Otro efecto concreto que provocará la menor expansión es una reducción en el PIB per cápita tanto en términos reales, como en dólares, a lo estimado anteriormente por el FMI.

“Considerando algunos otros supuestos adicionales a los del último Ipom, se puede estimar una caída de alrededor de US$1.500 en el PIB per cápita de 2020 en dólares corrientes y de US$2.500 medido a Paridad de Poder de Compra”, afirmó a Pulso Nicolás Birkner, director de estudios económicos CorpResearch. Es decir, si para 2020 el FMI esperaba que Chile tuviera un PIB per cápita de US$27.150, ahora sería del orden de US$24.650.

En tanto Erik Haindl, académico de la Universidad Gabriela Mistral, tiene una mirada más pesimista que la que entregó el Banco Central. Para él, la actividad se contraerá 3% el próximo año y por ende anticipa un aumento en los niveles de pobreza y desigualdad. “El shock sobre la inversión ha sido muy fuerte y, por ello, es probable que la situación de complejidad se mantenga por varios meses”.