COP25: Ministros de Finanzas se unen para la Acción Climática

En el segmento de Alto Nivel que se realizó durante la segunda semana de COP25, el Ministro de Hacienda de Chile, Ignacio Briones, encabezó la reunión ministerial de la Coalición de Ministros de Finanzas para la Acción Climática que reúne a 51 países que en conjunto representan el 30% del PIB mundial.

Adicionalmente, los Ministros de Finanzas de la Coalición manejan US$7.8 trillones en presupuestos naciones, lo cual representa el 10% del PIB mundial.

“Los negocios ya no son una opción como siempre lo han sido, si es que alguna vez lo fueron. No alcanzaremos nuestros objetivos climáticos a menos que tengamos unidad y cooperación a escala mundial para combatir el cambio climático, que es una amenaza existencial para todos nosotros. Las finanzas están en el corazón de nuestras economías y tienen que estar en el centro de nuestros esfuerzos para transformarlas. Es el elemento vital de la producción y el consumo en todo el mundo y debe convertirse en la semilla de una nueva economía global. Sin ella, un mundo sostenible y más verde será imposible”, dijo la Secretaria Ejecutiva de CMNUCC, Patricia Espinosa.

Por su parte, Briones reafirmó el compromiso político de los Ministros de Finanzas con el cambio climático y el desarrollo sostenible: “Son las personas las que sufren los efectos más perniciosos del cambio climático. Pero son también las personas las que sufren los efectos de la transición a economías bajas en emisiones, cuando esta transición no es justa. No debemos perder de vista esta mirada, como tampoco olvidar que cuando hablamos de personas y ciudadanos, no sólo hablamos de las generaciones actuales, sino también de nuestros hijos y nietos”.

Se trata de la primera vez que una COP reúne a Ministros de Finanzas para analizar en profundidad acciones a seguir frente al cambio climático. De hecho, la cita congregó a más de 15 líderes de Finanzas.

Junto con potenciar el rol de los Ministerios de Hacienda en Acción Climática, el Ministro chileno aprovechó la instancia para realizar el lanzamiento del Plan de Acción de Santiago que tiene como objetivo acelerar la transición a una economía baja en carbono y resiliente al clima.

La Coalición de Ministros de Finanzas para la Acción Climática copresidida por Finlandia y Chile se lanzó en las Reuniones de Primavera del Grupo del Banco Mundial y el FMI el 13 de abril de 2019 para impulsar una acción colectiva más fuerte para abordar el cambio climático y sus impactos. La Coalición ayudará a los países a diseñar e implementar políticas climáticas a nivel nacional, y considerar los esfuerzos coordinados a nivel regional y global.

Los objetivos de la Coalición se establecen en los “Principios de Helsinki” que reflejan el compromiso de los Ministros de Finanzas para actuar sobre el cambio climático al compartir las mejores prácticas y experiencias e iniciar el trabajo analítico para apoyar la acción política para alcanzar soluciones rentables basadas en evidencia. En particular, la atención se centra en la fijación de precios del carbono, las políticas macroeconómicas y fiscales, la gestión de las finanzas públicas y las finanzas climáticas para lograr un crecimiento bajo en carbono y resiliente al clima.

Este encuentro representa una oportunidad única para amplificar el trabajo de la Coalición y también destaca sus vínculos con el proceso de la CMNUCC, y alinea políticas y prácticas de los Ministros de Finanzas con el Acuerdo de París y, también, su compromiso activo en la elaboración de contribuciones nacionales determinadas.

Por otro lado, esta reunión representa una ocasión especial para debatir cuestiones técnicas, principalmente bajo la experiencia de los Ministros de Finanzas, como la gestión de riesgos, la fijación de precios del carbono y los aspectos financieros de las NDC.

Agencia Uno