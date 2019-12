Walmart retira recursos de protección contra el Estado en los que pedía mayor seguridad

Walmart Chile decidió retirar los seis recursos de protección en contra del Estado que presentó el 13 de noviembre, en los que estipulaba que “el Estado de Chile ha incumplido con su deber de garantizar el orden público y la seguridad pública interior”, afectando el derecho de propiedad y el ejercicio de una actividad económica.

La compañía, que controla las cadenas Lider, Central Mayorista, Express de Lider y SuperBodega aCuenta, aseguró en ese entonces que las acciones legales apuntaban a “solicitar la seguridad que en razón del riesgo y peligro en cada caso fuese necesario”, refiriéndose a los saqueos y otros desmanes.

Sin embargo, según consignó La Tercera, Walmart desistió de la medida y aseguró que se aplicaron por haber recibido amenazas concretas contra locales en específico en ciudades de Arica, Puerto Montt, Concepción, Chillán, Temuco y Valdivia.

Walmart aseguró al diario que “es importante precisar que éstos (los recursos de protección) buscaban contar con la protección del Estado para evitar ser víctimas de nuevos ataques y que obedecían a una situación puntual en las que habíamos detectado riesgos para la seguridad de nuestros locales, específicamente en Arica y en algunas ciudades del sur del país, en el contexto de manifestaciones anunciadas para esas zonas”.

“Sin embargo, los hechos que dieron lugar a las acciones presentadas se produjeron principalmente en las ciudades de Coronel y Arica, no así en el resto de las ciudades del Sur mencionadas en dichos recursos. Por esta razón, Walmart Chile ha decidido no persistir en estos recursos”, agregaron, además de señalar que no buscaban un “trato preferencial”, sino que seguridad en caso de riesgo y si fuese necesario.