Donald Trump anuncia el final de la fase uno de pacto con China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el cierre de la primera fase de un pacto con China que incluye el retiro parcial de aranceles y el aumento de las compras chinas de productos de EEUU, luego e 18 meses de declarada la guerra comercial.

“Hemos acordado la primera fase de un acuerdo comercial muy grande con China. Han aceptado muchos cambios estructurales y enormes compras de bienes manufacturados, productos agrícolas y energéticos”, afirmó el estadounidense en su cuenta de Twitter.

Trump añadió que “los aranceles previstos para el 15 de diciembre no se aplicarán por el hecho de haber alcanzado el acuerdo”.

Asimismo, adelantó que iniciarán “las negociaciones sobre la fase dos del acuerdo de manera inmediata, mejor que esperar hasta las elecciones de 2020 (en Estados Unidos). Este es un acuerdo asombroso para todos”.

Con esto, Trump espera que China duplique las compras anuales de productos agrícolas estadounidenses, hasta alcanzar un valor anual de 50.000 millones de dólares, según indicó la agencia EFE.

“Cariñosamente, le digo a los granjeros y agricultores que van a tener que comprar tractores mucho más grandes porque (el pacto) supone una enorme cantidad de negocio”, aseguró el mandatario.

We have agreed to a very large Phase One Deal with China. They have agreed to many structural changes and massive purchases of Agricultural Product, Energy, and Manufactured Goods, plus much more. The 25% Tariffs will remain as is, with 7 1/2% put on much of the remainder….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2019