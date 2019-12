El gerente de la Asociación de AFP, Fernando Larraín, abordó la reforma de pensiones y a las administradoras de pensiones y advirtió que no le pidamos a las AFP que se hagan cargo de todo un sistema porque “eso suena muy bien en un slogan, pero es imposible hacerlo”.

En el programa Estado Nacional, Larraín se refiró sobre la pregunta de si le ha faltado vocación de ser un sistema de protección social a las AFP. A lo que el gerente de la Asociación consideró que “como actores, yo creo que sí”, aunque apuntó: “Pero no le pidamos a las AFP que sean los garantes de la seguridad social de Chile, porque a nosotros nos regula la Superintendencia de Pensiones. Si fuéramos los garantes de la seguridad social nos debería regular la Superintendencia de Seguridad Social”.

En esa misma línea, advirtió que “hay una urgencia de subirle los montos de las pensiones a los actuales pensionados y eso no se hace aumentando la tasa de ahorro o de cotización, no se sube preocupándonos de las lagunas previsionales, porque ya están pensionados. Se hace con recursos, hay que de alguna forma entregarle mayores recursos”.

Sobre las declaraciones del Presidente Sebastián Piñera, donde anunció una reestructuración al sistema de AFP para que sea más justo, competitivo y más transparente, Larraín dijo que “lo que no me gustaría que se genere un nivel de expectativas de situaciones que no van a terminar en lo profundo que es cómo mejoramos las pensiones”.

“La reestructuración de las administradoras puede ser súper válida, una demanda ciudadana, me parece correcto que la miremos y la revisemos, pero seamos claros que eso no va a mejorar las pensiones”, agregó.

“El foco tiene que estar en las pensiones, no en las AFP”, complementó.

Transparencia

Respecto a qué le falta en temas de transparencia a las AFP como señaló el mandatario, Larraín señaló que “a mí me encantaría hacerle esa misma pregunta al Presidente porque toda la información que nosotros entregamos, la entregamos de manera diaria, regular, a la Superintendencia de Pensiones. Si hay cosas que debiésemos entregar de mejor manera, yo espero que la Superintendencia nos diga qué es lo que nos está faltando”.

“Yo creo que lo que falta, además de avanzar en el marco de transparencia, es cómo entregar la información de una manera mucho más sencilla, más simple, de manera que todas las personas puedan entender las decisiones que tomamos”, añadió.

“Lo fundamental acá es que aquellas instituciones sin o con fines de lucro, públicas o privadas, lo que tienen que hacer es resguardar y administrar de buena manera los ahorros”, cerró.