CMPC afirmó que “respeta y acata” el fallo en su contra de la Corte Suprema

Este lunes la Corte Suprema condenó a CMPC Tissue y SCA Chile, por la colusión en el mercado del papel tissue, tras haberse asignado cuotas de participación de mercado y haber fijado precios de venta de estos productos entre los años 2000 y 2011.

Con esta decisión, se revocó a CMPC el beneficio de delación compensada otorgado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), y que había sido reconocido por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), mediante el cual pudo eximirse de multa tras haber confesado su participación en el cartel y colaborado con la investigación.

Sobre el fallo, CMPC afirmó en un comunicado que “como es de público conocimiento, CMPC se auto denunció y ‘prestó una colaboración eficaz, veraz y comprobable’, como señala el referido fallo, en la investigación sobre colusión en el mercado tissue entre los años 2000 y 2011”.

Además, aseguraron que “durante todo este proceso, CMPC negó la existencia de coacción, tal como lo confirmó la unanimidad del TDLC en su fallo de 2017. Mantenemos nuestra convicción al respecto, no obstante lo cual respetamos y acatamos la decisión de la Corte Suprema”.

En la misma línea, indicaron que “la conducta de CMPC durante todo este proceso no tuvo como objetivo evitar una sanción equivalente a US$ 15 millones. Por el contrario, CMPC acordó con el Sernac una inédita restitución por US$ 150 millones (10 veces el monto de la mencionada sanción) que fue distribuida a cerca de 13 millones de personas”.

Por último, CMPC reiteró sus “sus disculpas frente a hechos que, de acuerdo a lo señalado por la Corte Suprema, no eximen de responsabilidad a ninguna de las partes involucradas”, sentenciando que se han tomado medidas “de fondo para evitar que situaciones de esta naturaleza vuelvan a ocurrir, incluyendo el reforzamiento de los sistemas de control y capacitaciones permanentes en libre competencia a todas las personas que forman parte de la empresa”.

Agencia Uno