La Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), por decisión unánime, postuló al empresario Juan Sutil como su candidato para presidir la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) durante el periodo del 2020-2022.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el vicepresidente de la SNA dijo que decidió aceptar el desafío porque “en estas circunstancias en que el país está y lo que se viene encima, uno no se puede restar. Segundo, creo que la SNA lo que interpreta es que en esta etapa tiene que haber una representación en la CPC de un empresario que tenga una trayectoria que le dé confianza y que haya tenido capacidad de articular acuerdos en el pasado y pensando que puedes construir muy buenos acuerdos futuros”.

Entre los principales retos, el emprendedor dijo que son la construcción de las bases y acuerdos pata los próximos años, hasta que termine el proceso constituyente, por lo que es relevante “tener voz, voto y opinión. Y la SNA lo que ha pensando es que yo reúno esas características debido a mi trayectoria dentro de la sociedad y los otros gremios que he participado, en los cuales he logrado generar la articulación para lograr los objetivos”.

Dada su trayectoria, Sutil aseguró que cuenta con apoyo dentro del empresariado y asume que el cargo “probablemente no va a ser muy grata, probablemente va a ser difícil, debido a a la instancia en que estamos. Si hay un estallido social en marzo, uno va estar en la mira y no va ser fácil”.

Frente a la violencia durante este periodo, Sutil dijo que “esta cuestión no puede suceder”, y que es independiente a las legítimas demandas sociales que pueden haber, como mejores pensiones o mejor salud. “Quizás un cambio constitucional, yo no veo por dónde se puede resolver hoy día en la actualidad, pero bueno son las reglas del juego y hay que sentarse en la mesa y pensar cómo construir un mejor país”, dijo.

Ante los dichos del actual presidente de la CPC, Alfonso Swett, quien dijo que “creo que hemos sido malos comunicadores” de los esfuerzos del empresariado, Sutil dice que “hemos sido comunicadores de difícil entendimiento”, es decir, que el tecnicismo los ha llevado a centrarse en cierta audiencia “y no bajamos, porque no estamos en los eslóganes, que sí hay que reconocer que la izquierda, no la centroizquierda, cae permanentemente en eslóganes muy cortos, muy precisos, muy directos. Y eso, en ese sentido, probablemente Alfonso está indicando que hemos sido débiles en nuestra comunicación”.

Sutil también se refirió a su descripción de ser un “empresario con calle”: “Yo recorro nuestras operaciones, recorro nuestros clientes, recorro nuestras plantas, converso con la gente, entiendo lo que está pasando y eso hace que se caracterice a mi persona como una persona más de calle. Si bien tampoco tengo una educación profesional de excelencia, que muchos empresarios la tienen, pero sin embargo he estudiado toda la vida para participar en un centro de políticas públicas. Se tiene que estudiar, no se puede llegar sin estudiar y entender los textos, opinar y generar esa políticas públicas”.