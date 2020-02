Suspenden envío de salmón chileno a China

El presidente de SalmonChile, Arturo Clément, reveló que hace dos semanas se suspendieron todos los despachos de salmón hacia China debido al coronavirus.

Según le dijo a Pulso, esto no se debe directamente al virus, “sino que es porque la gente no está saliendo a comer; la recomendación de las autoridades chinas son evitar las aglomeraciones y salir fuera de la casa, entonces los restaurantes están sin público y esa es la razón. No hay demanda“.

De todos modos, Clément señaló que, para el salmón, China es el quinto mercado. “No es de la importancia de otros, por lo tanto, ese producto se puede reubicar en otros mercados sin grandes complicaciones”, dijo.

“El único costo hasta el momento es que el salmón que iba a China, que es un mercado de buenos precios, se va probablemente a colocar en Brasil, Estados Unidos y otros mercados. Es difícil determinar hoy un costo porque no sabemos cuánto va a durar esto“, agregó.

Esta situación se suma a lo informado este miércoles por la Asociación de Exportadores de Fruta (Asoex), quien reconoció que “la situación es compleja”, pues ha existido un menor consumo en general de este producto y la “lenta liberación de los contenedores en los distintos puertos”.