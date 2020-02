La gerente de estudios de la Cámara Nacional de Comercio, Bernardita Silva, señaló que en la “zona cero” de Santiago aún se ve mucho comercio cerrado, lo que podría ya ser un síntoma irreparable para los vendedores minoristas.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, Silva explicó que “estamos hablando de comercio pequeño y mediano que han sido fuertemente afectados, y ahí no habían grandes actores en el sector, justamente los más pequeños, las pymes, fueron los que se vieron afectados con esto. Sobre todo porque no tienen las espaldas para estar esta cantidad de días cerrados. Muchos de ellos simplemente no van a volver a abrir“.

Otro tema del que prestó atención es el aumento del comercio ambulante. “Es un tema que nos abruma más aún”, dijo. “Las últimas cifras de empleo muestran cómo aumentó la informalidad, y en el caso de aquellos que trabajan en el comercio en la calle o vía pública, el aumento fue de cerca de un 2%”. Y estamos hablando de 500 mil personas que dicen que trabajan en la calle o vía pública”.

Sobre el crecimiento del sector comercial en general, “creemos que va a tener un crecimiento débil este año. En el sector minorista que crezca entre 0 y 1%. Vemos que el comercio minorista venía con un crecimiento débil y dentro del comercio lo que resaltaba es el comercio mayorista. En el año 2018 fue mayorista y automóviles.

Añadió que la baja en este ámbito también afectó el estallido social “dado que la confianzas siguen alicaídas, que el tema empleo está por verse también, y todo eso va afectando la masa salarial y, por ende, la capacidad de compra de la gente”.