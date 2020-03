Ministra del Trabajo por reforma de pensiones: Podríamos dar una sorpresa y tener el proyecto tramitado antes del 26 de abril

El Gobierno decidió que en vez de discusión inmediata, buscarán poner urgencia simple al proyecto de pensiones, luego de que senadores de oposición criticaran la celeridad de los plazos para sacar una buena iniciativa. Esto implica un plazo de 30 días para el debate y aplazando su despacho.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, dijo que “nuestra aspiración de pagar mejores pensiones se mantiene, nosotros queremos pagar mejores pensiones lo antes posible. Con los plazos que estamos hablando hoy día no van a ser los primeros días de abril, pero nosotros no vamos a renunciar a poder cumplir con este objetivo que es mejorarle la calidad de vida a los chilenos”.

La jefa de la cartera hizo hincapié en que si se trabaja dedicadamente al proyecto, en 4 ó 5 semanas podría salir de la comisión del Trabajo. Agregó que “yo visualizo que en caso de que trabajemos realmente con todo el interés puesto en esta materia, nosotros podríamos cumplir o dar una sorpresa, y tener el proyecto tramitado antes” del plebiscito del 26 de abril.

La ministra detalló que la mejora de pensiones ya se pudo hacer con respecto al 60% más vulnerable, “pero nos queda pendiente una tarea enorme que es hacernos cargo de la clase media de nuestro país”, siento esto un tema prioritario tanto para los parlamentarios oficialistas como de oposición.

Por lo anterior, ella no ve la urgencia simple como una concesión, sino que “una forma del cual podemos construir a través del diálogo un mejor proyecto de pensiones”.

“Necesitamos tener un sistema que sea estable, pero no podemos pensar que vamos a tener un sistema que no lo vamos estar revisando periódicamente. Nuestro sistema de pensiones no ha pagado pensiones que todos esperamos, productos que pensamos que podíamos pasar 40 años sin revisar sus parámetros”, dijo.

