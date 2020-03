La presidenta de Asociación de Emprendedores de Chile (Asech) hizo un llamado a la clase política a un acuerdo con las organizaciones civiles para terminar con la violencia que ha ocurrido desde el 18 de octubre y que ha afectado directamente al gremio.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, Alejandra Mustakis, dijo que “estamos súper de acuerdo con las demandas sociales. En eso nadie tiene alguna duda, incluso en el emprendimiento, hay montones de cosas que vemos con desigualdades y queremos emparejar la cancha, y que por muchos años hemos encontrado complejas y dolorosas, y muchas coas que nos gustaría mejorar como país”.

“Por otro lado, la violencia. Hay un montón de cosas que nos complican y que complican a los emprendedores y a muchas personas que no pueden trabajar o que les complican su trabajo, o que sus negocios no tienen ventas, y tenemos que pensar que los emprendedores o las pymes son los mas afectados, porque son como el jamón del sándwich: quedan al medio de, porque se critica mucho a veces lo que hacen las empresas grandes. En el fondo se critica el modelo empresarial completo, que alguien pueda emprender. Y lo otro esta revolución, que quemen o saqueen cosas. Una empresa chica no tiene seguros, no tiene respaldo, no puede estar 3 meses sin vender“, explicó.

Añadió que “estamos complicados, porque sentimos que si sigue la violencia, tenemos miles, muchísimas pymes y emprendedores que no van a poder seguir. Son el motor de la economía”.

Según Mustakis, hay cerca de 10 mil pymes completamente afectadas por la violencia, y que será durante marzo cuando salgan cifras más precisas, ya que ahí se verá cuantas empresas se han declarado en quiebra y los números desempleo.

“Hay regiones que está muy ruda la violencia, más de lo que imaginamos acá. De repente algunos esas cosas no nos toca, entonces es fácil decir que no es tan tremenda la violencia cuando no es a ti que te están saqueando o quemando tus locales”, agregó.

“No podemos seguir en un país donde hay violencia, donde hay robo, donde hay saqueo, donde queman locales, donde se cierran las calles, porque muchos no puede trabajar”, concluyó.