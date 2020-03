El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, calificó el momento económico que está viviendo Chile como un “golpe muy duro”, aunque recalca que “este golpe potente va ser transitorio”. Sin embargo, su mirada no es muy optimista y asegura que por más ayuda que se les brinde a las empresas, hay algunas que quebrarán.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, la autoridad aseguró “que vamos a hacer todos los esfuerzo que estén de nuestro lado de forma tal de poder a ayudar estas empresa y ojala evitar la quiebra de ellos, pero aquí hay que ser súper claros: en el proceso van a quebrar empresas, no vamos a ser capaces de salvarlas o que nuestra ayuda permita a todas a sacar la cabeza a flote“.

Añadió que “hay que ser súper claros, no hay que sobrevender expectativas. Como autoridades tenemos que minimizar ese daño, para que ojalá ninguna se caiga, pero sabemos que eso es imposible”.

“Lo que dure este shock, hay muchas empresas que van a tener comprometidos sus flujos y así también su capacidad productiva. Y, en paralelo, tienen que atender sus compromisos, como pago de sueldo, pago de deudas. En definitiva, este golpe transitorio puede ser un problema de liquidez que se transforme en uno de solvencia y que, finalmente, esas empresas no puedan levantar la cabeza“, describió el panorama.

Por lo anterior, valoró la decisión del Banco Central de reducir la tasa de interés en 75 punto, hasta el 1%, lo que inyecta liquidez y da acceso el crédito a las pymes, sin dejar de lado el resto del sector económico.

“Sabemos que nos va a pegar, nos va a pegar fuerte”, hace hincapié Briones sobre la economía chilena, porque la actualidad no solo se ha visto afectada por el coronavirus, sino que todo el arrastre del estallido social del 18 de octubre.

“Vamos a hacer todo lo que tenemos en nuestras manos para ayudar a las pymes (…) No es que la empresa no sea viable, lo que pasa es que llegó este golpe que todas las empresas se van a ver muy afectadas por varios meses en una situación que no tienen espaldas para poder resistir, por muy bueno que sea el negocio“, vaticinó.