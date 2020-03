Ministro Palacios critica a Latam y descarta prestarle ayuda financiera por crisis del coronavirus

El ministro de Economía, Lucas Palacios, descartó ayuda estatal para la aerolínea Latam, cuyo próximo CEO, Roberto Alvo, pidió públicamente ayuda a los gobiernos de los países en donde operan para solventar la crisis que han tenido que pasar producto del coronavirus.

“No estamos pidiendo que nos regalen nada. En este minuto, lo que las líneas aéreas necesitan en todas partes del mundo es liquidez para poder pasar este tiempo“, explicó el jefe de la compañía a CHV Noticias.

La respuesta de Palacios no fue la esperada por Latam. “Me enteré de que Latam está pidiendo ayuda económica del Estado. Yo me pregunto ¿cuántas pymes tienen acceso a ir un canal de televisión a pedir esta ayuda? Yo quiero súper claro en esto: nosotros estamos priorizando a las personas y me parece bastante apresurado, me parece voluntarista pedir algo de esa naturaleza de una sola empresa”, dijo el secretario de Estado.

“¿Qué vamos a hacer? ¿A quién vamos a priorizar? Vamos siempre a priorizar a las personas que más lo necesitan y no me parecen conveniente que grandes empresas salgan por la TV a pedir estas ayudas de parte del Estado. Eso se realizar desde otro punto de vista”, agregó la autoridad.