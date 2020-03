Rodrigo Valdés sobre petición de ayuda de Latam Airlines al Gobierno: “No hay que cerrarse a ayudar a empresas grandes”

El exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, se refirió a la respuesta del titular de Economía, Lucas Palacios, ante la solicitud de asistencia financiera de Latam Airlines, debido a la emergencia sanitaria que se vive actualmente por el avance del Covid-19.

Cabe recordar que Palacios criticó la petición de Latam Airlines, señalando que “me enteré de que Latam está pidiendo ayuda económica del Estado. Yo me pregunto ¿cuántas pymes tienen acceso a ir un canal de televisión a pedir esta ayuda? Yo quiero súper claro en esto: nosotros estamos priorizando a las personas y me parece bastante apresurado, me parece voluntarista pedir algo de esa naturaleza de una sola empresa”, declaró hace algunos días.

Ante esto, el extitular de Hacienda, Rodrigo Valdés, declaró en entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, que el Gobierno no debería cerrarse a la idea de ayudar a las grandes empresas, ya que existen mecanismos para hacerlo.

“Yo creo que no hay que cerrarse para nada a tener maneras de ayudar a empresas grandes, porque una empresa grande -que sea grande no significa que sea importante o que se pueda salvar sola- a veces necesita ayuda“, dijo.

Para esto, Valdés puntualizó en que “las maneras de ayudar a una empresa grande deben ser muy cautelosas, de manera que uno no termine rescatando a los dueños y no a la empresa, y hay mecanismos para eso”.

“En Estados Unidos se rescató a la industria de automóviles en el año 2009, en Europa y en Estados Unidos se hicieron muchos salvatajes bancarios, y en todos esos casos se usaron mecanismos que ya sabemos desde el punto de vista financiero cómo armar, de manera de proteger la plata fiscal y en segundo lugar para que la plata se use bien y no sea una plata que vaya a los dueños sino que a la empresa”, explicó.

Finalmente detalló en que el caso de Latam Airlines, “está la complicación de que es una empresa cuyos dueños en parte son chilenos, entonces no es llegar y hacerse cargo por completo, probablemente se requiera cierta coordinación con otros gobiernos”, sostuvo.