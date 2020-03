Ministro Prokurica acepta propuesta del ministro de Hacienda de rebaja de sueldo en 30%

El ministro de Minería, Baldo Prokurica, aceptó la propuesta que hizo su par de Hacienda, Ignacio Briones, de rebajar los sueldos de los ministros del gabinete en un 30% por 6 meses, como una señal en este tiempo de crisis económica nacional y mundial.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el secretario de Estado dijo que “lo que el ministro de Hacienda lo que ha hecho es dar una señal, en donde también quienes tenemos responsabilidades públicas en el más alto nivel estamos disponibles a hacer un esfuerzo, a dar una señal“.

“Quizás desde el punto de vista numérico no va ser una cuestión significativa para la economía nacional, sin embargo va ser una señal desde el unto de vista de acompañar a tantos trabajadores que han perdido su trabajo o aquellos que laboran en empresas que han tenido que llegar a acuerdo para bajarles su sueldo con la finalidad de no quebrar, de no despedir gente, y yo lo entiendo así“, argumentó.

Además, dijo que “si el ministro de Hacienda le está pidiendo a la administración pública, le está pidiendo a las empresas privadas a hacer esfuerzos especiales, lo primero que tiene que hacer es demostrar que quienes tenemos responsabilidades del más alto nivel también estamos disponibles“.