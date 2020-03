Ministro Walker en Lo Valledor: “Chile está bien abastecido de alimentos”

El ministro de Agricultura, Antonio Walker, visitó este martes Lo Valledor para informar los horarios de funcionamiento del mercado y aclarar las dudas existentes sobre el trámite que deben realizar los trabajadores del sector para obtener salvoconductos.

“Estamos en una campaña que el campo no puede parar, el abastecimiento de alimentos no puede parar. Chile está bien abastecido de alimentos, tenemos un stock de productos agrícolas para todo el año“, dijo Walker.

Por lo mismo, hizo un llamado a no acaparar alimentos: “Tenemos suficientes para toda la temporada, les pedimos concurrir a los mercados mayoristas, a las ferias libres en forma individual. No concurrir con la familia y también queremos evitar el acaparamiento porque la producción agrícola ha sido normal”.

Durante su visita, el ministro Walker recorrió los pasillos y puestos donde explicó las medidas anunciadas ayer como el uso de salvoconductos para todas los trabajadores del sector, en el caso de tener cuarentenas más estrictas en el futuro para mantener la cadena alimentaria.

“El salvoconducto facilita el funcionamiento de las ferias libres, que es para los feriantes, ellos van a poder obtener el salvoconducto por la vía tradicional que es en Carabineros con la patente municipal y su carnet de identidad. Además, estamos implementando la comisaria virtual para que ellos por correo puedan adjuntar estos documentos y obtener el salvoconducto válido por 15 días”, explicó el subsecretario de Agricultura, José Ignacio Pinochet.

Por su parte, el presidente del Mercado de Lo Valledor, Víctor Cornejo, señaló que “mejoraron las medidas que las que teníamos y que ahora instalamos nuevos lavamanos, estamos intensificando la sanitización durante el fin de semana, también estamos eliminando un turo, para funcionar con dos para que un turno estén en su casa y tengamos gente de reemplazo, por si alguien se enferma o pasa algo, hasta el minuto estamos invictos y esperamos seguir así”.

Aton Chile