Presidente Piñera promulga Ley del Teletrabajo

El Presidente Sebastián Piñera promulgó este martes el proyecto de ley de teletrabajo, bajo la misma modalidad. Desde uno de los salones de La Moneda, conectado a través de videollamada, presentó la iniciativa junto a la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, mientras también estaban conectados Alejandra Mustakis (Asech) y dos trabajadores que utilizan la herramienta.

El Mandatario precisó que “cuando lo enviamos al Congreso no existía el coronavirus. Lo propusimos al Congreso y al país porque es una muy buena forma de aprovechar las ventajas de las nuevas tecnologías en beneficio de nuestros trabajadores”.

Añadió que “este proyecto lo que busca es darle más oportunidades y más libertad a los trabajadores chilenos, y va a ser muy útil para todos, pero especialmente para las mujeres, los jóvenes , los adultos mayores”.

Piñera aseguró que este proyecto “no pretende precarizar o debilitar los derechos de los trabajadores”, sino que proteger sus derechos y respetar más sus preferencias y decisiones que libremente tomen los empleados.

Como anécdota, el Presidente contó que “yo siento una sana envidia, porque me encantaría estar más tiempo en mi casa. Yo, por distintas razones, me toca ver muy pocos los hijos, a los nietos” y que “teletrabajo no significa que vamos a estar disponible las 24 horas del día. Mi mujer me dice a mi en la noche ‘apaga el celular’ y yo le digo ‘sí, pero lo tengo que tener prendido porque pasan muchas emergencias"”.

Revisa las características de la ley: